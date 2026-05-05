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ZEIT IM BILD 1

ZIB 1 vom 05.05.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1115vom 05.05.2026
ZIB 1 vom 05.05.2026

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ZEIT IM BILD 1

Folge 1115: ZIB 1 vom 05.05.2026

20 Min.Folge vom 05.05.2026

Ernst Gödl übernimmt ÖVP-Klubführung | Unger: "Gödl hat innerhalb von 20 Minuten zugesagt" | Schmid: Schlüsselrolle im Wöginger-Prozess | Parlament erinnert an Befreiung des KZ Mauthausen | Regierung plant Änderungen bei Kur-Aufenthalten | Meinl Reisinger und Karner in Kasachstan | Zentralmatura startet | Meldungen | Trockenheit erschwert Lage der Landwirtschaft | Stars glänzen auf Met Gala

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