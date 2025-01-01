Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 1Folge 5
89 Min.Ab 12

Vorurteile, Ausgrenzung, Diskriminierung, Rassismus, Antisemitismus. "Zervakis & Opdenhövel. Live." stellt heute die Frage: Wie tolerant sind wir wirklich? Im #ZOL-Sozialexeriment treffen eine Gruppe von zehn Frauen und Männern auf drei Menschen, die stellvertretend für eine Minderheit in unserer Gesellschaft stehen. Außerdem zu Gast: der jüdische Sänger Gil Ofarim, der deutsch-iranische Künstler Michel Abdollahi und die französische Politologin Emilia Roig.

