ZIB 17:00 vom 07.04.2026Jetzt kostenlos streamen
ZIB 17:00
Folge 907: ZIB 17:00 vom 07.04.2026
7 Min.Folge vom 07.04.2026
Trump droht Iran mit massiven Angriffen | Wolschek: Trump schlägt "verbal um sich" | Daniel Fellner ist neuer LH von Kärnten | Eigene Zukunft: Großteil der Jugendlichen zuversichtlich | Vorschau "Aktuell nach fünf" | Wetter
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