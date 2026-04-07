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ZIB 17:00 vom 07.04.2026

ORF2Staffel 2026Folge 907vom 07.04.2026
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Folge 907: ZIB 17:00 vom 07.04.2026

7 Min.Folge vom 07.04.2026

Trump droht Iran mit massiven Angriffen | Wolschek: Trump schlägt "verbal um sich" | Daniel Fellner ist neuer LH von Kärnten | Eigene Zukunft: Großteil der Jugendlichen zuversichtlich | Vorschau "Aktuell nach fünf" | Wetter

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