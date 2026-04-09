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ZIB 17:00
Folge 909: ZIB 17:00 vom 09.04.2026
7 Min.Folge vom 09.04.2026
Naher Osten: Warten auf Verhandlungen | Forum in Wien setzt auf erneuerbare Energien | Gipfel berät Maßnahmen gegen digitale Gewalt an Frauen | Hinweis auf "Aktuell nach fünf" | Wetter
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