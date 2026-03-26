Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
ZIB 2-Interviews

"ZIB 2"-Langfassung: Interview mit Michael Strugl

ORF2Staffel 1Folge 28vom 26.03.2026
"ZIB 2"-Langfassung: Interview mit Michael Strugl

"ZIB 2"-Langfassung: Interview mit Michael StruglJetzt kostenlos streamen

ZIB 2-Interviews

Folge 28: "ZIB 2"-Langfassung: Interview mit Michael Strugl

15 Min.Folge vom 26.03.2026

Verbund-Chef und Präsident der Interessenvertretung E-Wirtschaft Michael Strugl plädierte für den Ausbau erneuerbarer Energie, um die Abhängigkeit zu verringern, und sieht das EAB-Gesetz als wesentlich für die Beschleunigung der Verfahren. Sendungshinweis: ZIB 2, 26. März, 22:00 Uhr in ORF 2

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

ZIB 2-Interviews
ORF2
ZIB 2-Interviews

ZIB 2-Interviews

Alle 1 Staffeln und Folgen