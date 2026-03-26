"ZIB 2"-Langfassung: Interview mit Michael StruglJetzt kostenlos streamen
ZIB 2-Interviews
Folge 28: "ZIB 2"-Langfassung: Interview mit Michael Strugl
15 Min.Folge vom 26.03.2026
Verbund-Chef und Präsident der Interessenvertretung E-Wirtschaft Michael Strugl plädierte für den Ausbau erneuerbarer Energie, um die Abhängigkeit zu verringern, und sieht das EAB-Gesetz als wesentlich für die Beschleunigung der Verfahren. Sendungshinweis: ZIB 2, 26. März, 22:00 Uhr in ORF 2
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