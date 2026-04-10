Langfassung: Soundcheck Österreich - "Archive" trifft auf das RSOJetzt kostenlos streamen
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Folge 31: Langfassung: Soundcheck Österreich - "Archive" trifft auf das RSO
103 Min.Folge vom 10.04.2026
Ein Sound, der unter die Haut geht – verstärkt von Streichern, Bläsern und Orgel – Gänsehaut im Großen Sendesaal garantiert. Die Londoner Kultband "Archive" steht für epische, emotionale Sounds jenseits aller Genres. Mit Orchester wird daraus ein intensives, atmosphärisches Klanggewitter. Laut Darius Keeler: einmalig, nur für diesen Abend. Sendungshinweis: 10. April, 00:30 Uhr in ORF III
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