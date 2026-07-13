Langfassung: Erst die Flut, dann die Dürre: Pakistan in der KlimakriseJetzt kostenlos streamen
ZIB 2-Interviews
Folge 64: Langfassung: Erst die Flut, dann die Dürre: Pakistan in der Klimakrise
"Der Klimawandel hat keinen Nutzen. Er bedeutet für uns nur Verlust", sagt der Landwirt Mohan Dharmu, der in einer kleinen Gemeinde im Südosten Pakistans lebt. Zuerst wurden seine Felder überschwemmt, dann trockneten sie aus. Immer wieder muss er neue Wege finden, um sich an die Veränderungen des Klimas anzupassen und so seine Ernte sowie seine Zukunft zu sichern. Denn von Jahr zu Jahr wird das Leben in seiner Heimat schwieriger. "Pakistan trägt die Konsequenz für ein Verbrechen, das es nicht begangen hat", sagt der Klimaforscher Masood Mahesar. Er spricht von einem Problem der Klimagerechtigkeit, das uns alle angehen sollte. Denn das Land zählt zu jenen Regionen, die am stärksten von den Folgen der Klimakrise betroffen sind, obwohl es nur einen Bruchteil der weltweiten CO2 Emissionen verursacht. Laura Mlakar war in Pakistan und hat mit den Menschen vor Ort gesprochen. Bericht: Laura Mlakar Kamera: Elias Obersteiner Schnitt: Irmi Šlapota Sendungshinweis: "Thema" am 13.07.2026 um 21.00 Uhr in ORF 2 und im Stream
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick