Langfassung: Interview mit Intendantin der Salzburger Festspiele Karin BergmannJetzt kostenlos streamen
ZIB 2-Interviews
Folge 71: Langfassung: Interview mit Intendantin der Salzburger Festspiele Karin Bergmann
19 Min.Folge vom 26.07.2026
Seit wenigen Monaten ist die ehemalige Burgtheater-Chefin Karin Bergmann interimistische Intendantin der Salzburger Festspiele. Im Interview anlässlich der Eröffnung der 106. Festspiele, spricht sie mit ORF Kulturredakteur Lukas Möschl über ihren herausfordernden Start in Salzburg, ihre Pläne als Intendantin, sowie ihren neuen Alltag im Salzburger Festspielbezirk. Sendungshinweis: "Festakt zur Eröffnung der Salzburger Festspiele 2026" am 26.07.2026 um 11.00 Uhr in ORF 2 und im Stream
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
ZIB 2-Interviews
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 2