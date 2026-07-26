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ZIB 2-Interviews

Langfassung: Interview mit Intendantin der Salzburger Festspiele Karin Bergmann

ORF2Staffel 1Folge 71vom 26.07.2026
Langfassung: Interview mit Intendantin der Salzburger Festspiele Karin Bergmann

Langfassung: Interview mit Intendantin der Salzburger Festspiele Karin BergmannJetzt kostenlos streamen

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Folge 71: Langfassung: Interview mit Intendantin der Salzburger Festspiele Karin Bergmann

19 Min.Folge vom 26.07.2026

Seit wenigen Monaten ist die ehemalige Burgtheater-Chefin Karin Bergmann interimistische Intendantin der Salzburger Festspiele. Im Interview anlässlich der Eröffnung der 106. Festspiele, spricht sie mit ORF Kulturredakteur Lukas Möschl über ihren herausfordernden Start in Salzburg, ihre Pläne als Intendantin, sowie ihren neuen Alltag im Salzburger Festspielbezirk. Sendungshinweis: "Festakt zur Eröffnung der Salzburger Festspiele 2026" am 26.07.2026 um 11.00 Uhr in ORF 2 und im Stream

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