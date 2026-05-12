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ORF2Staffel 1Folge 39vom 12.05.2026
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Folge 39: ZIB Talk

37 Min.Folge vom 12.05.2026

Der 15. Befragungstag im Untersuchungsausschuss zur "Causa Pilnacek“sollte klären, ob es um den Tod des ehemaligen Justiz-Sektionschefs Christian Pilnacek politische Einflussnahmen gab. Im Raum standen Vorwürfe gegen ÖVP und Polizei – von angeblich zurückgehaltenen Akten und Beweismitteln bis hin zu möglichen Ermittlungsfehlern am Fundort der Leiche. Welche neuen Erkenntnisse liegen bisher tatsächlich vor? Sind Zweifel an der offiziellen Suizid-Theorie berechtigt? Und dient der Ausschuss der Aufklärung – oder vor allem der politischen Inszenierung? Darüber diskutieren bei Tarek Leitner: Christian Hafenecker (FPÖ), Andreas Hanger (ÖVP), Petra Stuiber ("Der Standard“), Gernot Bauer ("profil“)

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