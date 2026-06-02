ZIB Talk
Folge 41: ZIB Talk
Immer noch konnte sich die Koalition über eine Reform des Wehrdienstes nicht einigen: Nach den NEOS lehnt nun auch die SPÖ eine Verlängerung der Wehrdienstzeit ab. Stattdessen soll der Dienst attraktiver werden. Zur Stärkung der Miliz werden verpflichtende zweimonatige Übungen diskutiert, wobei dieses Modell vor 20 Jahren abgeschafft wurde. Die Wehrdienstkommission empfiehlt hingegen acht Monate Grundwehrdienst plus zwei Monate Milizübungen. Weil die Koalition keine Lösung findet, stehen ein Scheitern der Reform und sogar eine Volksabstimmung im Raum. Darüber diskutieren bei Alexandra Maritza Wachter: Robert Laimer Verteidigungssprecher SPÖ Armin Richter Präsident Milizverband Iris Bonavida Salzburger Nachrichten Simon Rosner Kleine Zeitung
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