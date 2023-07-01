Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 2Folge 8vom 01.07.2023
23 Min.Folge vom 01.07.2023Ab 12

Doc Brown und Marty McFly sind bereit für neue Abenteuer. Im geliebten DeLorean erkunden sie die unendlichen Möglichkeiten des Zeitreisens. Mit dabei sind auch Docs Frau Clara, die gemeinsamen Söhne Jules und Verne und Hund Einstein.

