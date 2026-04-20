I zoih a #LigaZwa, aber warum eigentlich?Jetzt kostenlos streamen
Zwarakonferenz
Folge 138: I zoih a #LigaZwa, aber warum eigentlich?
31 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 6
In der 138. Episode der Zwarakonferenz blicken Hannes und Harald nicht nur auf das spannende Titelrennen in der ADMIRAL 2. Liga, sondern sprechen auch über die Veränderungen ab der kommenden Saison. Was bleibt, was ändert sich – und warum wird auf eine Paywall umgestellt?
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Zwarakonferenz
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Genre:Sport, Talk, Fußball
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: laola1
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