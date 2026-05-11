Titel-Showdown: Ois oda goar nixJetzt kostenlos streamen
Zwarakonferenz
Folge 141: Titel-Showdown: Ois oda goar nix
19 Min.Folge vom 11.05.2026Ab 6
In der 141. Episode blickt die Zwarakonferenz auf das Fernduell um den Bundesliga-Aufstieg. Austria Lustenau oder SKN St. Pölten? Wer darf am Donnerstag jubeln und wer spielt auch in der kommenden Saison in #LigaZwa?
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Zwarakonferenz
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Genre:Sport, Talk, Fußball
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: laola1
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