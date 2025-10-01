Takis Würger und sein Roman "Für Polina"Jetzt kostenlos streamen
Zwischen den Zeilen
Folge 2: Takis Würger und sein Roman "Für Polina"
40 Min.Ab 6
Ist Liebe nur ein anderes Wort für Hoffnung? Und ist Musik die Sprache, die am Ende jeder Mensch versteht - wenn auch auf seine Weise? Mit Takis Würger sprechen wir anhand seines Romans "Für Polina" über die Macht von Liebe und Musik, Zweifel und zweite Chancen und wie er eigentlich selbst zu diesen lebensbewegenden Themen steht.
Genre:Unterhaltung, Talk
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1