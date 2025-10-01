Zum Inhalt springenBarrierefrei
Zwischen den Zeilen

Takis Würger und sein Roman "Für Polina"

SAT.1Staffel 1Folge 2
Takis Würger und sein Roman "Für Polina"

Zwischen den Zeilen

Folge 2: Takis Würger und sein Roman "Für Polina"

40 Min.Ab 6

Ist Liebe nur ein anderes Wort für Hoffnung? Und ist Musik die Sprache, die am Ende jeder Mensch versteht - wenn auch auf seine Weise? Mit Takis Würger sprechen wir anhand seines Romans "Für Polina" über die Macht von Liebe und Musik, Zweifel und zweite Chancen und wie er eigentlich selbst zu diesen lebensbewegenden Themen steht.

