SAT.1Staffel 1Folge 3vom 04.12.2025
32 Min.Folge vom 04.12.2025Ab 6

Schauspieler Kai Wiesinger hat mit "Zurück zu ihr" seinen ersten Roman veröffentlicht: Die Geschichte eines Mannes, der sich auf eine Reise in die eigene Vergangenheit begibt und dabei fragt, ob er das Leben gelebt hat, das er wollte. In dieser Folge spricht Kai Wiesinger mit uns "Zwischen den Zeilen" über Liebe, verpasste oder zweite Chancen und die großen Fragen zur eigenen Identität, die in der Mitte des Lebens nochmal neu erkundet werden müsse.

