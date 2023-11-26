Handwerker auf MallorcaJetzt kostenlos streamen
Zwischen Meer und Maloche - Arbeiten, wo andere Urlaub machen
Folge 2: Handwerker auf Mallorca
89 Min.Folge vom 26.11.2023Ab 12
Porsche-Dieter will endlich raus aus L.A. und nach Florida, aber der Traum rückt in immer weitere Ferne. Neuauswanderer Flo will auf Mallorca als Handwerker Fuß fassen. Nur wenn das klappt, kommt seine Freundin nach. Doch das ist leichter gesagt als getan. Bei den Ibizamalochern Anke und Lars läuft das Jeeptourgeschäft seit zwei Jahren nicht. Starten sie jetzt endlich durch?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Zwischen Meer und Maloche - Arbeiten, wo andere Urlaub machen
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins