Zwischen Meer und Maloche - Arbeiten, wo andere Urlaub machen
Folge 3: Hochzeit auf dem Meer
89 Min.Folge vom 03.12.2023Ab 12
Die Gastro-Allrounder Petra und Manni planen Hochzeitsevents auf dem Meer. Klappt die Kooperation mit einem befreundeten Bootskapitän auf Mallorca? Dieter braucht Geld für den Umzug von L.A. nach Florida. Läuft bei der Hummer-Vermietung alles glatt? Rainbow-Rüdiger scheint auf Gran Canaria sein Personalproblem gelöst zu haben, doch dann gibt es unerwartet Probleme mit den Arbeitspapieren.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Zwischen Meer und Maloche - Arbeiten, wo andere Urlaub machen
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins