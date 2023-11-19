Zwischen Meer und Maloche - Arbeiten, wo andere Urlaub machen
Folge 1: Jeep-Touren auf Ibiza
89 Min.Folge vom 19.11.2023Ab 12
Anke und Lars wollen mit Jeep-Touren die Nummer 1 auf Ibiza werden, doch seit zwei Jahren bleibt der Erfolg aus. Mit der neuen Saison müssen die beiden das Ruder herumreißen. Auf Gran Canaria muss Rüdiger dringend neues Personal finden, sonst drohen seinem Restaurant Umsatzeinbußen. In den USA hat Dieter samt Familie sein Glück im Auto-Business gefunden. Wären da nicht die ständigen Pannen, der Stau in L.A. und die steigende Gewalt.
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2016
12
