Doppelherausforderung für Krümel: Bar-Eröffnung und Bühnen-Comeback auf MallorcaJetzt kostenlos streamen
Zwischen Meer und Maloche - Arbeiten, wo andere Urlaub machen
Folge 3: Doppelherausforderung für Krümel: Bar-Eröffnung und Bühnen-Comeback auf Mallorca
45 Min.Folge vom 29.06.2025Ab 12
Schlagersängerin Krümel und Ehemann Dani kämpfen auf Mallorca mit zwei Baustellen gleichzeitig - Bar und Mitarbeiterwohnung sollen in fünf Wochen zum großen Opening fertig sein. Zusätzlich startet die Vorsaison und Krümel steht nach einem umfangreichen Facelifting erstmals wieder auf der Bühne. Auch bei Rainbow Rüdiger spitzt sich die Lage zu: Kurz vor seinem Charity-Event wird ein Wasserschaden in der Decke seines Restaurants entdeckt.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Zwischen Meer und Maloche - Arbeiten, wo andere Urlaub machen
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins