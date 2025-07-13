Tattoo-Träume unter Druck: Personalmangel und Geldsorgen auf IbizaJetzt kostenlos streamen
Zwischen Meer und Maloche - Arbeiten, wo andere Urlaub machen
Folge 5: Tattoo-Träume unter Druck: Personalmangel und Geldsorgen auf Ibiza
45 Min.Folge vom 13.07.2025Ab 12
Auf Ibiza herrscht Druck: Tattoo-Studiobetreiber Oli fehlen Personal und Geld. Für neue Werbemaßnahmen muss er sich bei Kumpel Paco Geld leihen. Einen Tag vor Saisonstart stemmt der Kölner fünf Jobs gleichzeitig - und steht kurz vor dem Zusammenbruch ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Zwischen Meer und Maloche - Arbeiten, wo andere Urlaub machen
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins