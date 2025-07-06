Dagi und Dirk: Unerwartete Hürden beim Bauprojekt in ThailandJetzt kostenlos streamen
Zwischen Meer und Maloche - Arbeiten, wo andere Urlaub machen
Folge 4: Dagi und Dirk: Unerwartete Hürden beim Bauprojekt in Thailand
45 Min.Folge vom 06.07.2025Ab 12
In Thailand kämpft das Paar Dagi und Dirk mit massiven Bauverzögerungen ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Zwischen Meer und Maloche - Arbeiten, wo andere Urlaub machen
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins