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Zwischen Meer und Maloche - Arbeiten, wo andere Urlaub machen

Kaum Spanisch, aber große Pläne: Alessya und Alika kämpfen sich durch

Kabel EinsStaffel 4Folge 5vom 10.05.2026
Kaum Spanisch, aber große Pläne: Alessya und Alika kämpfen sich durch

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Zwischen Meer und Maloche - Arbeiten, wo andere Urlaub machen

Folge 5: Kaum Spanisch, aber große Pläne: Alessya und Alika kämpfen sich durch

46 Min.Folge vom 10.05.2026Ab 12

Don Francis präsentiert auf Mallorca stolz sein selbst produziertes Olivenöl einem befreundeten Gastronomen. Ob der ihm vielleicht sogar ein paar Liter abkaufen wird? Krümel und Dani renovieren ihr Restaurant und fürchten beim Einreißen einer Wand um die Statik. Alessya und Alika bereiten in Guardamar die Eröffnung ihres Beautysalons vor und verteilen Flyer unter der Bevölkerung. Leider bremsen Sprachbarrieren und fehlende Dokumente die beiden aus.

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