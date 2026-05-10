Kaum Spanisch, aber große Pläne: Alessya und Alika kämpfen sich durchJetzt kostenlos streamen
Zwischen Meer und Maloche - Arbeiten, wo andere Urlaub machen
Folge 5: Kaum Spanisch, aber große Pläne: Alessya und Alika kämpfen sich durch
46 Min.Folge vom 10.05.2026Ab 12
Don Francis präsentiert auf Mallorca stolz sein selbst produziertes Olivenöl einem befreundeten Gastronomen. Ob der ihm vielleicht sogar ein paar Liter abkaufen wird? Krümel und Dani renovieren ihr Restaurant und fürchten beim Einreißen einer Wand um die Statik. Alessya und Alika bereiten in Guardamar die Eröffnung ihres Beautysalons vor und verteilen Flyer unter der Bevölkerung. Leider bremsen Sprachbarrieren und fehlende Dokumente die beiden aus.
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Zwischen Meer und Maloche - Arbeiten, wo andere Urlaub machen
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Kabel Eins