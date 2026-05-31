Haussuche im Chaos: Mel und Adi jonglieren Makler und KarnevalspartyJetzt kostenlos streamen
Zwischen Meer und Maloche - Arbeiten, wo andere Urlaub machen
Folge 7: Haussuche im Chaos: Mel und Adi jonglieren Makler und Karnevalsparty
46 Min.Folge vom 31.05.2026Ab 12
Mel und Adi aus Denia sind auf Haussuche, doch das Traumobjekt liegt zu weit von ihrem Restaurant "Jecke'ria" entfernt. Im Lokal herrscht Chaos: Erst fliegen die Sicherungen raus, dann laufen die Vorbereitungen für die große Karnevalsparty auf Hochtouren. Zeitgleich kämpft Krümel auf Mallorca gegen die Uhr: Bis zur Eröffnung ihres neuen Restaurants bleiben nur wenige Wochen, und die Bauarbeiten gehen sehr schleppend voran.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Zwischen Meer und Maloche - Arbeiten, wo andere Urlaub machen
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Kabel Eins