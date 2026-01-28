Unerwartete Emotionen überschatten das Event
Tränen bei Lisas Aussprache: Warum ihre "Bauer sucht Frau"-Romanze scheiterte
Bei Jungwinzerin Lisas Aussprache kochen die Emotionen über und gleich mehrere Männer kämpfen mit gebrochenen Herzen. Warum bleibt die große Liebe zu Michi aus, weswegen versteht Moritz den Hoffest-Twist noch immer nicht und wieso kann Daniel seinen Schmerz kaum verbergen? Was wirklich hinter dem tränenreichen Gespräch steckt, zeigen wir dir hier in den emotionalen Szenen der "Bauer sucht Frau"-Clips.
Gefühlschaos bei den Hofwochen
Jungwinzerin Lisa hat fünf Hofherren zum Kennenlernen zu den Hofwochen eingeladen: Moritz, Daniel, Paul, Michi und Jan. Paul und Daniel haben früh das Nachsehen. Daniels Hoffnungen auf eine gemeinsame Zukunft mit Lisa zerbrechen, er bricht in Tränen aus und der Liebeskummer setzt ein.
Moritz wähnt sich währenddessen als vermeintlich letzter Hofherr auf der sicheren Seite, doch beim Hoffest krempelt Lisa noch einmal alles mit einer unerwarteten Überraschung um: dem Hofherren-Joker.
Jans kurzer Großauftritt
Jan stellt sich selbst ein Bein, nachdem weder sein Großauftritt bei Lisa gut ankommt und er scheinbar zusätzlich dazu auch noch zu tief ins Glas schaut. Ein Fauxpas, der ihn direkt das Ticket für den Hof kostet. So bleibt am Ende nur noch das Duell zwischen Michi und Moritz um Lisas Herz.
Jan kann nicht punkten
Liebesfunken verglühen schnell
Während die einen das Event feiern, geht es bei Lisa und ihren Hofherren in der Aussprache mit Arabella Kiesbauer emotional zur Sache.
Der Rückblick auf die Hofwoche bringt Daniel immer noch zum Weinen. Der Liebeskummer hat ihn lange fest im Griff. Auch Lisa hat nasse Augen. "Ich will niemandem etwas Böses", gesteht sie.
Moritz lässt noch einmal seinem Ärger über Lisas Hoffest-Joker freien Lauf, kann die Situation mittlerweile aber mit Humor nehmen.
Für Lisa und Michi scheint alles zunächst nach Happy End auszusehen. Er half in Lisas Buschenschank mit, und sie verbrachten nach den Hofwochen noch einige gemeinsame Tage miteinander. Doch das erhoffte Verliebtsein stellt sich bei Lisa einfach nicht ein. "Die Gefühle sind einfach nicht da."
Vielleicht wird für Lisa beim großen Abschlussevent mit Arabella Kiesbauer der Traum von der großen Liebe wahr und sie findet endlich ihren Herzensmenschen.
