Liebe auf Umwegen
"Bauer sucht Frau"-Paar im Liebesglück: Fabian & Dani verraten ihre Zukunftspläne
Aktualisiert:von Sophia Seidl
Keine Liebe auf den ersten Blick, aber im richtigen Moment - das ist die Liebesgeschichte von Dani und ihrem Bauern Fabian. Im Interview erzählen die beiden, wie sie zueinandergefunden haben, welche Zukunftspläne sie schon schmieden und warum sie "Bauer sucht Frau" jedem nur empfehlen können. Zudem verraten die beiden auch offen, mit wem sie bis heute Kontakt halten und was sie am anderen besonders lieben.
Keine Liebe auf den ersten Blick
Dass es zwischen ihnen funkt, ist alles andere als selbstverständlich. "Für mich war es keine Liebe auf den ersten Blick", gesteht Daniela ehrlich. Die Hofwoche sei überfordernd und völlig neu gewesen. Zeit, sich wirklich zu öffnen, bleibt kaum. Trotzdem spürt sie von Anfang an, dass "viel Potenzial zwischen uns" steckt. "Es ist nicht meine Art, mich künstlich in den Vordergrund zu drängen", fügt sie hinzu.
Die ganze Situation war so überfordernd und neu.
Fabian hingegen bringt es pragmatisch auf den Punkt: "Es war Liebe im richtigen Augenblick." Auch wenn er sich zunächst für Nadine entscheidet, sei das kein Mitleid gewesen: "Das hat sich so ergeben, weil ich mit ihr am meisten Zeit hatte, zu reden."
Zukunft mit Plan
Fernbeziehung? Kein Problem für das BSF-Paar, zumindest vorübergehend. Daniela verrät, dass die beiden offen über das Zusammenziehen sprechen: "Gerade in einer Fernbeziehung finde ich es wichtig, gemeinsame Ziele zu haben, auf die man hinarbeiten kann." Das nächste große Ziel? Ein gemeinsames Leben auf Fabians Hof und irgendwann vielleicht auch Nachwuchs. "Aber erst mal den Umzug bewältigen," lacht Daniela.
Uns gegenseitig zu ärgern, kommt nie zu kurz.
Was sie besonders aneinander schätzen? Daniela liebt Fabians offene, empathische Art: "Wir kommunizieren auch sehr viel über Blicke." Fabian wiederum schwärmt von Danis Fürsorge und Aufgeschlossenheit.
Im Alltag sind sie ohnehin ein eingespieltes Team: Sie helfen gemeinsam am Hof, kochen oder verbringen ruhige Abende, inklusive liebevollem Necken. "Uns gegenseitig ärgern, kommt nie zu kurz," fügt Fabian mit einem Augenzwinkern hinzu.
"Bauer sucht Frau" verbindet auf vielen Wegen
Nicht nur die Liebe, auch Freundschaften blühen auf. Daniela steht noch eng mit Jungwinzerin Lisa, Lisa von Bauer Dominik, Ackerbauer Manfred sowie Cate und Melli, die beide bei Markus aus Vorarlberg zu Gast waren, in Kontakt. "Ich habe alle extrem ins Herz geschlossen," meint sie hingerissen.
Auch Fabian freut sich über die neuen Freundschaften, vor allem mit Manfred und Dominik, die er aus dieser Zeit mitgenommen hat.
Ihre Empfehlung an zukünftige Kandidat:innen ist eindeutig: "Unbedingt mitmachen!" Denn ganz gleich, ob man die große Liebe findet, oder einfach unvergessliche Erlebnisse sammelt "Bauer sucht Frau" hat für beide alles verändert.
Unbedingt sollte man bei "Bauer sucht Frau" mitmachen, weil es eine einmalige Erfahrung ist, man viele neue Leute kennenlernt und vielleicht sogar die Liebe findet.
Auch wenn ihre Liebesgeschichte einen kleinen Umweg genommen hat, Daniela und Fabian zeigen, dass echtes Herzgefühl manchmal einfach den richtigen Zeitpunkt braucht.
Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.at ('Behind the Screens' Österreich) veröffentlicht.
