Zum "Bauer sucht Frau"-Finale: Hofdamen-Krisenrat vor Manuels heißer Entführung von Christina

"Bauer sucht Frau": Eine humorvoll-provokante Aussprache, ein selbstironisches Geständnis und ein T-Shirt voller Lernziele geben Einblick, wie Manuel künftig Beziehungen angehen möchte. Ist er denn gar schon verliebt? Mehr dazu liest du hier.

Kriegsrat und ehrliche Einsichten Manuels Hofdamen halten einen kurzen "Kriegsrat" ab, bevor Arabella Kiesbauer die gemeinsame Aussprache moderiert. Sie werfen Manuel vor, während der Hofwoche durch seine kühle Art, seine Unzulänglichkeiten und Sprunghaftigkeit aufgefallen zu sein. Arabella will wissen, ob Manuel sich hinter einer Fassade aus "Coolness" versteckt. Manuel räumt ein, während der Hofwoche nicht ganz bei der Sache gewesen zu sein, und erklärt, dass er nun wirklich lernen möchte, sich selbst zu finden. Gleichzeitig ist das Geturtel mit Christina nicht im verborgenen geblieben und so trifft ein Hofdamen-Kommentar über Manuel und Christina den Nagel auf den Kopf: "Sie passen charakterlich und optisch gut zusammen." Manuel bestätigt offen, dass er Christina kennenlernen möchte.

Tipps und T-Thirts Die Damen haben ein T-Shirt vorbereitet mit Affirmationen für Manuel. Sie haben damit eine klare Botschaft parat: Manuel ist sprunghaft, man könne ihm nicht vertrauen und echtes Gefühl zeigt er nicht. Arabella weist darauf hin, dass das vorbereitete T-Shirt mit dem Wort "Haltung" noch ergänzt werden solle und meint: "Wenn man sich für eine Frau entschieden hat, dann sollte man dabeibleiben." Sie fragt schließlich: "Hast du dich verliebt?" Manuel lässt sich nicht lumpen: "Ja." Doch die Hofdamen nehmen den plötzlichen Optimismus mit einem Augenzwinkern: "Das kann nicht lange halten, die haben dasselbe Ego."

Massage-Date und Christinas Verwirrung Christina und der Vorarlberger Markus gewinnen das Massage-Date beim Tanzwettbewerb. Die beiden lösen es sofort ein, doch Christina ist hin- und hergerissen. Nach einem zuvor stattfindenden schönen Abend mit Manuel spürt sie zu beiden Männern eine starke Anziehung: zu Markus eine mentale Verbindung, zu Manuel eher romantische Gefühle. Nun ist sie vollends verwirrt, testet jedoch, ob bei Markus auch Romantik entsteht und lässt sich kurzerhand anstelle des Masseurs von ihm massieren. Beide faszinieren sie auf ihre Weise. Wer entscheidet am Ende, wer bleibt und wer geht?

Manuel überrascht Christina Am Ende entführt Manuel Christina zu einer romantischen Überraschung. Sekt und Rosenblätter sollen sein neues Herzblatt endgültig überzeugen. Auch Christina schwärmt: Sowohl charakterlich als auch optisch ist er ihr Typ, doch seinen Kern zu knacken, könnte zur Herausforderung werden. Die nächsten Küsse werden ausgetauscht. Auch Manuel fühlt sich in ihrer Nähe entspannt. Wird Manuel die Überraschung gelingen? Und kann auch Christina ihr Herz öffnen?