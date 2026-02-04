Doppelspiel bei BSF? Drastisches Geständnis bei "Bauer sucht Frau": Fährt Fabian zweigleisig? Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Sophia Seidl Bauer sucht Frau Fabian fährt zweigleisig Videoclip • 03:20 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

Die Eventfolgen von "Bauer sucht Frau" neigen sich langsam dem Ende zu, aber die Dramen bleiben bestehen, denn nun soll einer der Bauern sogar kurzzeitig zweigleisig gefahren sein. Hier findest du alle Infos zu dem drastischen Geständnis und was wirklich dran ist.

Du willst alles von "Bauer sucht Frau" sehen? Schaue dir hier alle Staffeln und Folgen an

Hofdamenwechsel bei Fabian? Obwohl Fabian sich während der Hofwoche ursprünglich für Nadine entscheidet, taucht er beim Abschlussevent mit Daniela auf. Es scheint als hätten sich die zwei überraschend gefunden. Bei den Hofwochen haben Nadine und Fabian eigentlich schon von ihren Kinderwünschen gesprochen (das heikle Kinderthema während des gemeinsamen See-Dates von Fabian und Nadine wird im Rückblick auch erneut aufgegriffen). Aber Fabian gesteht, er habe das Kind von Nadine auch nie kennengelernt. Wie steht Ex-Favoritin Nadine eigentlich zu dieser überraschenden Wende?

Hofdame Nadine packt aus Fabian und Nadine treffen sich nach der Hofwoche noch einige Male und wollen ihre "Bauer sucht Frau"-Beziehung eigentlich vertiefen, doch es scheint nicht wie erhofft zu klappen. Nadine berichtet zudem, dass laut Fabian ursprünglich nur eine reine Aussprache zwischen ihm und Daniela stattfinden hätte sollen. Daraus wird jedoch überraschend eine gemeinsame Nacht und schließlich entsteht das neue Liebespaar. Nadine scheint ab sofort am Abstellgleis zu stehen.

Vom Verhängnis zum Geständnis? Laut Hofdame Nadine soll Fabian auch nicht ganz ehrlich gewesen sein. Denn angeblich ist er eine Zeit lang sogar zweigleisig gefahren. Nadine verlangt während der Aussprache mit Arabella Kiesbauer schlussendlich ein Geständnis. Schließlich gibt er seinen Fehltritt zu. Bedeutet dies das "Aus" für die Beziehung zwischen ihm und Daniela?

Ende gut, alles gut? Derzeit treffen sich Fabian und Daniela jedes Wochenende und es scheint weiterhin sehr gut zu laufen. Doch die beiden geben zu: Die Distanz zwischen Oberösterreich und Graz zehrt an der jungen Beziehung. Ob ihre Liebe Zukunft hat, bleibt abzuwarten. Wir wünschen den beiden natürlich nur das Allerbeste für ihren gemeinsamen Weg.