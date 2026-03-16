Verantwortung vor Quote Programmänderung: ORF stoppt Kampusch‑Doku – "Die Millionenshow" springt ein Veröffentlicht: Vor 1 Stunde Kurzfristige Programmänderung: Heute keine "Thema Spezial"-Doku über Natascha Kampusch, stattdessen läuft heute "Die Millionenshow" mit Moderator Armin Assinger. Bild: ORF/Stefan Gregorowius

Der ORF zieht die geplante "Thema Spezial"-Doku über Natascha Kampusch vorerst zurück. Stattdessen läuft heute, Montag, 16.03.2026 "Die Millionenshow", der "kulturMONTAG" beginnt früher. Was hinter der Entscheidung steckt und welche Fragen offen bleiben, kannst du hier nachlesen.

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Warum der ORF das Programm tauscht Die Sonderausgabe "Thema Spezial: Natascha Kampusch – Gefangen in Freiheit" hätte heute, am 16. März um 20:15 Uhr im ORF 2 - Livestream auf Joyn laufen sollen. Kurz vor der Ausstrahlung entscheidet sich der Sender jedoch für einen vorläufigen Verzicht. Der ORF nennt dafür klar definierte Gründe: "Unterschiedliche Auffassungen betreffend die Persönlichkeitsrechte von Natascha Kampusch." Damit rückt der Sender bewusst von einer Veröffentlichung ab, bis alle rechtlichen und ethischen Fragen abschließend geklärt sind. Der Moment ist sensibel: 2026 ist das Jubiläumsjahr ihrer Flucht, deren 20. Jahrestag am 23. August bevorsteht.

Was stattdessen läuft Anstelle der Doku wird nun "Die Millionenshow" mit Moderator Armin Assinger um 20:15 Uhr im ORF 2-Stream auf Joyn gezeigt. Der "kulturMONTAG" wird auf 21:05 Uhr vorgezogen und laut ORF als XL‑Ausgabe gesendet. Die Programmänderung wirkt nicht nur pragmatisch, sondern scheint auch ein deutliches Signal: Der ORF rückt eine etablierte Unterhaltungssendung in den Vordergrund, um Raum für sorgfältige Abklärung zu schaffen.

Heute, 20:15 Uhr • Die Millionenshow Heute statt "Thema Spezial" - "Die Millionenshow" Verfügbar auf Joyn 49 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Die Debatte Die Entscheidung fällt nicht im luftleeren Raum: Die Opferhilfeorganisation "Weißer Ring" begrüßt den Schritt ausdrücklich. Begründung: Schutz des höchstpersönlichen Lebensbereichs und das Risiko von Retraumatisierungen. Man hat bereits auf problematische Aspekte der Vorberichterstattung hingewiesen, insbesondere auf die Veröffentlichung gesundheitlicher Details. Damit zeigt der ORF ein klares Zeichen: Verantwortung vor Quote und ein wichtiges Signal für einen sensiblen Umgang mit Betroffenen. Gleichzeitig bleibt offen, ob die Doku in überarbeiteter Form zu einem späteren Zeitpunkt ausgestrahlt wird. Der Sender spricht bewusst von einem "vorläufigen" Verzicht.

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Warum diese Entscheidung wichtig ist In einer Medienwelt, die oft auf Geschwindigkeit und Aufmerksamkeit setzt, entscheidet sich der ORF in diesem Fall bewusst für eine Pause im Sinne einer Klärung, die Betroffene schützt. Der Fall Kampusch ist seit Jahrzehnten ein Fixpunkt österreichischer Mediengeschichte. Gerade deshalb ist ein sorgfältiger, respektvoller und rechtlich sauberer Umgang zentral. Manchmal bedeutet Verantwortung, nicht zu senden.

⚠️ TRIGGER-WARNUNG!

Dieser Artikel enthält Themen rund um Gewalt, die bei manchen Menschen negative Reaktionen auslösen können. Bitte sei achtsam, wenn das bei dir der Fall ist. Unterstützung für Betroffene bieten zum Beispiel diese kostenlosen Hotlines: Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen: 0800 222 555

WEISSER RING Österreich / Opfer-Notruf: 0800 112 112

Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.at ('Behind the Screens' Österreich) veröffentlicht.

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