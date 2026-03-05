Ganz Österreich tanzt zu Comsós Lied Von "Forsthaus Rampensau" zur ESC-Bühne 2026? Was hat Hanna aka "Austriasginger" mit Cosmó zu tun? Aktualisiert: 13:43 Uhr von Marlene Sofie Weissböck Zoe und Hanna sorgten schon im "Forsthaus Rampensau" für ordentlich Stimmung. Bild: Joyn / ATV

Ganz Österreich befindet sich derzeit im Tanzfieber und der Auslöser dafür ist niemand Geringeres als der ESC-Teilnehmer Cosmó. Mit seinem Song "Tanzschein" bringt er Fans zum Mittanzen und sorgt für virale Stimmung auf Social Media. Nun reiht sich auch die Influencerin Hanna Niedrist – besser bekannt als "Austriasginger" – in den Tanz-Trend ein. Wir verraten euch, was der Sänger und die Influencerin miteinander zu tun haben.

Hanna und die Reality-Luft Hanna, besser bekannt als "Austriasginger", sorgt mit über 300.000 Followern für Social-Media-Unterhaltung. Gemeinsam mit BFF Zoe hat die Osttirolerin in der 4. Staffel "Forsthaus Rampensau" ordentlich mitgemischt. Die beiden schafften es bis ins Finale und kämpften neben Marvin und Ferry um den Titel "Rampensau 2025", den sie nur knapp verfehlten. Während Zoe ihre Reality-Karriere weiterverfolgt – zuletzt in "Match in Paradise" zu sehen –, ist Hanna wieder zurück zu ihrem Brotjob: Unterhaltung auf Social Media. Die Osttirolerin outete sich kürzlich als Cosmó-Fan und Supporter. Gemeinsam mit ihrem Podcast-Kollegen michi_skopek postete sie ein Reel, bei dem sie zum Song des ESC-Teilnehmers für Österreich die Dance-Moves auspackten.

Influencer:innen unterstützen den ESC-Teilnehmer Hanna entpuppt sich als Multitalent: Als erfolgreiche Influencerin, Podcasterin und nach der geschnupperten Reality-Luft, tanzt sie nun auch noch. Immer mehr Clips auf TikTok und Instagram deuten sogar darauf hin, dass Hanna und Michi als Background-Tänzer in Cosmós neuem ESC-Video mitmischen. Ob sie sich mit dem Reel nun auch offiziell den "Tanzschein" sichern, bleibt offen. Ihre Unterstützung für den Teilnehmer zeigen sie jedenfalls schon länger: Erst kürzlich veröffentlichten sie ein Reel zu seinem Lied.

