"Hochzeit auf den Blick" 2025: Julia findet Julian "nicht männlich" - Seine Reaktion

Nach ihrer "Hochzeit auf den ersten Blick" ist Braut Julia "einfach nur enttäuscht" - etwa von Bräutigam Julian? Bild: Joyn / Markus Hertrich

So hatte sich Braut Julia ihren großen Moment in "Hochzeit auf den ersten Blick" 2025 nicht vorgestellt. Kaum mit Match-Partner Julian verheiratet, überkommen die 28-Jährige starke Zweifel. Wird die Ehe Bestand haben?

+++ Update, 29. Oktober 2025 +++

Julias anfängliche Begeisterung wird schnell getrübt Der große Moment ist da: Julia und Julian stellen sich in Folge 3 dem Abenteuer "Hochzeit auf den ersten Blick" und begegnen sich zum ersten Mal auf dem Standesamt auf Schloss Atzelsberg. Die Aufregung ist Julia deutlich anzusehen. "Mein Wunsch ist einfach, dass wir beide 'Ja' sagen", strahlt sie bereits vor der Zeremonie. Und auch Julian ist sichtlich nervös, aber voller Vorfreude, als er seine Braut zum ersten Mal sieht: "Du siehst so toll aus!" Ein vielversprechender Start für Julia und Julian! Die Chemie stimmt, die Gespräche fließen, und schon werden Urlaubs- und Konzert-Pläne geschmiedet. Doch die Idylle trügt: Julias anfängliche Begeisterung bekommt plötzlich einen herben Dämpfer:

Tatsächlich war ich ja sein Ruhepol. Ich hätte mir gewünscht, dass er mir noch etwas mehr Ruhe gibt. Julia

"Wir waren beide sehr aufgeregt!" Julia und Julian haben noch viel mehr Gemeinsamkeiten, als nur ihren ähnlichen Namen. Bild: Joyn/Markus Hertrich

Trotz aller Aufregung geben sich Julia und Julian glücklich das Jawort und besiegeln ihren Bund mit einem zärtlichen Kuss. "Wir waren beide sehr aufgeregt und ich glaube, wir brauchen auch einfach Zeit und Raum, um uns kennenzulernen", resümiert Julia. Nach der Trauung verweilen sie noch einen Moment in trauter Zweisamkeit und tauschen sich über ihre Gefühle und Erwartungen aus. Dabei entdecken sie immer mehr Gemeinsamkeiten. Beide betonen die Bedeutung innerer Werte und sprechen sogar schon über ihren Kinderwunsch. "Ich hab nach wie vor tatsächlich das Gefühl, dass ich mir gegenübersitze, wenn ich mit ihm spreche, weil wir sehr viele Gemeinsamkeiten haben", strahlt Julia. Auch Julian ist überwältigt: "Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass man so glücklich sein kann".

"Ich finde ihn nicht männlich" Doch dann der Paukenschlag: In einem Gespräch mit ihrer Schwester gesteht Julia ihre tiefsten Zweifel. "Nach der Trauung hatte ich das Gefühl, mich ein wenig verloren zu haben. Ich war irgendwie von mir und der Situation enttäuscht. Ich habe es mir ein bisschen anders vorgestellt", so die 28-Jährige. Sie enthüllt sogar, mit dem Gedanken gespielt zu haben, "Nein" zu sagen. Sie wollte nur nicht die Erste bei "Hochzeit auf den ersten Blick" sein, die eine Heirat verweigert.

Ich wollte halt schon jemand, der Emotionen zeigt, aber der männlich ist. Ich finde ihn nicht männlich! Julia zu ihrer Schwester im Vier-Augen-Gespräch

Ist Julias und Julians Ehe nach wenigen Minuten schon gescheitert? Julias Schwester steht ihr zur Seite und rät ihr, dem Experiment eine Chance zu geben und auf die Expertise der Fachleute zu vertrauen. Auch Dr. Sandra Köhldorfer bestärkt Julia in einem anschließenden Gespräch darin, ihre hohen Erwartungen loszulassen, um sich wirklich auf das Abenteuer einzulassen. Schließlich sucht Julia das klärende Gespräch mit Julian. Er zeigt großes Verständnis für ihre Situation, und gemeinsam beschließen sie, dem Experiment eine Chance zu geben und offen miteinander zu kommunizieren. Erleichtert lassen sie die Anspannung hinter sich und genießen die Hochzeitsfeierlichkeiten. Ob dieser ehrliche Austausch ausreicht, um die Ehe zu retten? "Hochzeit auf den ersten Blick" siehst du immer dienstags um 20:15 Uhr bei in SAT.1 und auf Joyn.

+++ Original-News +++ Bei Julian und Julia scheint es auf den ersten Blick zu passen! Die Expert:innen von "Hochzeit auf den ersten Blick" sind sich einig: Die herzliche Personalerin und der charmante Produktmanager könnten füreinander bestimmt sein.

Ist Julian der Romeo für Julia? Der abenteuerlustige Romantiker Julian ist seit anderthalb Jahren Single. Er wünscht sich eine erfüllte Partnerschaft und möchte seiner zukünftigen Frau ein positives Beispiel für gesunde Männlichkeit sein. Julia ist seit rund zwei Jahren Single und hat erkannt, dass das Single-Leben nichts für sie ist. Sie sucht einen Mann mit Humor - eine Eigenschaft, die sie womöglich bereits an Julian schätzt, der schon beim Hausbesuch von Expertin Beate Quinn mit lockeren Scherzen punktete. Außerdem spielt für beide die Familie eine wichtige Rolle. Julian trifft seine Liebsten wöchentlich und genießt die Nähe. Und auch für Julia sind ihre Mutter und Schwester die wichtigsten Bezugspersonen, weshalb sie die beiden auch zu Auswählen ihres Hochzeitskleids mitnimmt. Während der Anprobe zeigt sich Julia freudestrahlend und in ungeduldiger Erwartung der Hochzeit: "Jetzt will ich einfach nur heiraten und endlich meinen Mann kennenlernen. […] Ich glaube, ich bin gerade die glücklichste Frau auf der ganzen Welt!" Und auch Julian scheint beim Anzugkauf voller Vorfreude: "Hochzeitsgefühle kommen gerade richtig so in mir hoch."

Das Fazit der Expert:innen Nach sorgfältiger Analyse sind die Expert:innen überzeugt: Julian und Julia sind ein Match wie aus dem Bilderbuch. Beide zeigen eine hohe Kommunikationsbereitschaft, den gleichen Wunsch nach Bindung und Nähe und zeichnen sich durch ausgesprochene Herzlichkeit aus. Beate Quinn bringt es auf den Punkt:

Ein 'Perfect Match'! Beate Quinn über Julia und Julian

Werden Julian und Julia die Erwartungen erfüllen und tatsächlich "Ja" zueinander sagen? Oder werden die Herausforderungen des Experiments ihre Beziehung auf die Probe stellen? Die Antwort darauf siehst du in der neuen Staffel von "Hochzeit auf den ersten Blick" immer dienstags um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

