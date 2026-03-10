Regionale Krimis aus Österreich "LandKrimi": Darum ist die Reihe ein Muss für jeden Filmabend Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Marlene Sofie Weissböck Schauspielerin Patricia Aulitzky beim Boxen in dem Film "LandKrimi: Tod in Tirol". Wie viele Schauspieler:innen der Reihe bereitet sie sich intensiv auf ihre Rolle vor. Bild: ORF/ZDF/KGP/Heinz Laab

Die "LandKrimis" auf Joyn sind ein Stück österreichische Popkultur und das nicht ohne Grund. Denn seit über 40 Filmen fesselt die Reihe ihr Publikum mit spannenden Ermittlungen, eindrucksvollen Landschaften und authentischen Rollen. Jeder Film erzählt nicht nur einen Kriminalfall, sondern auch Geschichten über Menschen, Traditionen und österreichische Orte, die sonst selten im Rampenlicht stehen.

Ein Stück Österreich im "LandKrimi" Was als Idee beginnt, Mordfälle mit regionaler Kulisse zu verbinden, hat sich längst zu einem festen Bestandteil der österreichischen Fernseh- und Streaminglandschaft entwickelt. Gedreht wird in Regionen wie der Steiermark, Tirol, Niederösterreich, Kärnten, Salzburg oder Südtirol. Die Berge, Wälder oder urigen Dörfer tragen entscheidend zur Atmosphäre bei. Ein besonderes Merkmal ist außerdem, dass viele Folgen in kleineren Gemeinden oder abgelegenen Landschaften gedreht werden. So gelangen Orte wie die Stadt Leoben in der Steiermark ("LandKrimi: Steirergift") oder die Region rund um den Ossiacher See in Kärnten ("LandKrimi: Bis in die Seele ist mir kalt") auf die Bildschirme und werden so einem breiten Publikum zugänglich.

Unterschiedliche Autor:innen und neue Konflikte Die ORF-"LandKrimi"-Reihe auf Joyn ist eine sogenannte Anthologie-Serie: Jede Folge entsteht mit wechselnden Drehbuchautor:innen, Regisseur:innen und literarischen Vorlagen, die als Grundlage für die Geschichten dienen. So entstehen unterschiedliche Erzählstile und Perspektiven. Während "LandKrimi: Tod in Tirol" die gefährliche Welt einer verdeckten Ermittlerin zeigt, die sich mutig in einen skrupellosen Drogenring einschleust, schlägt "LandKrimi: Das letzte Problem" eine ganz andere, geheimnisvolle Richtung ein. Der Film erzählt einen klassischen "Locked-Room"-Krimi: In einem Raum, der von innen abgeschlossen ist, geschieht ein Mord, der eigentlich unmöglich erscheinen müsste. Dabei geht es nicht nur darum, wer der Täter ist, sondern vor allem darum, wie das Verbrechen überhaupt geschehen konnte. Andere Folgen, wie "LandKrimi: Steirerangst", rücken Familiendramen und zwischenmenschliche Spannungen in den Vordergrund - etwa innerhalb eines Kuschelseminars, dessen Konflikte fatal enden. Andere, wie "LandKrimi: Steirerwahn" , thematisieren soziale Konflikte innerhalb lokaler Gemeinschaften, beispielsweise Spannungen in einer traditionellen Apfelbrenner-Gruppe.

In dieser Folge erfährst du, wie Kuscheln verhängnisvoll enden kann: "LandKrimi: Steirerangst"

Prominente Gesichter und die Liebe zum Detail Bekannte Schauspieler:innen wie Hilde Dalik ("LandKrimi: Acht", Rolle Lissy) oder Hary Prinz (Steiermark-Folgen, Ermittler Sascha Bergmann) treten gemeinsam mit regionalen Talenten auf, was Dialekte und lokale Atmosphäre besonders authentisch macht. Aber auch die Vorbereitung der Schauspieler:innen auf ihre Rollen zeigt, wie viel Liebe zum Detail in den Filmen steckt. So hat sich die Schauspielerin Patricia Aulitzky beispielsweise für "LandKrimi: Tod in Tirol" intensiv durch Boxtraining im Boxclub Innsbruck auf ihre Rolle vorbereitet, wobei die Choreografie dafür sorgt, dass die Kampfszenen besonders realistisch wirken. Auch hinter der Kamera setzt das Team von "LandKrimi: Tod in Tirol" auf enge Zusammenarbeit und Frauenpower. Regisseurin Mirjam Unger arbeitet eng mit der Tiroler Autorin Eva Testor und der Casterin Nicole Schmied zusammen, plant jede Szene sorgfältig und trifft Entscheidungen gemeinsam mit dem Team.

Die Schauspielerin Patricia Aulitzky kannst du in dieser Folge boxen sehen: "LandKrimi: Tod in Tirol"

"LandKrimi"-Kultreihe auf Joyn "LandKrimi" verbindet packende Ermittlungen mit Einblicken in österreichische Lebensrealitäten. Die Geschichten sind so unterschiedlich wie die Orte selbst: mal dramatisch, mal humorvoll, mal tiefgründig. Genau das macht "LandKrimi" abwechslungsreich – hier wird es garantiert nie langweilig. Perfekt also, um bei jedem Krimiabend dabei zu sein. Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.at ('Behind the Screens' Österreich) veröffentlicht.

