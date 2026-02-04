Wenn Tarnung zur Falle wird "LandKrimi: Tod in Tirol" ORF-Premiere auf Joyn: Undercover-Ermittlungen und tödliche Geheimnisse Veröffentlicht: 08:39 Uhr von Marlene Sofie Weissböck Lisa Kuen (Patricia Aulitzky) und Alex Yüsüf-Demir (Dominik Raneburger) tauchen im neuen "LandKrimi" auf Joyn mitten in die Ermittlungen rund um Mord und Drogen ein. Bild: ORF/ZDF/KGP/Heinz Laab

Zuvor noch gemeinsam bei "Der Tote in der Schlucht" mitgewirkt, setzen die Schauspieler:innen Patricia Aulitzky und Dominik Raneburger ihre Zusammenarbeit mit dem Film "Tod in Tirol" der beliebten LandKrimi-Reihe fort. Regisseurin Mirjam Unger führt das Ermittlerduo Lisa Kuen und Alex Yüsüf-Demir diesmal in ein ungewisses, düsteres Milieu: den organisierten Kokainhandel der über Italien bis nach Tirol reicht. Für die beiden bedeutet das keinen klassischen Polizeialltag mehr, sondern einen riskanten Undercover-Einsatz.

Begleite das Duo hautnah bei seinen Ermittlungen auf Joyn: LandKrimi LandKrimi: Tod in Tirol Verfügbar auf Joyn Folge vom 02.02.2026 • 89 Min • Ab 12

Ein Doppelleben am Abgrund Lisa Kuen (Patricia Aulitzky) hat die Polizei hinter sich gelassen. Denn nach einem Einsatz, der außer Kontrolle geriet, ist nichts mehr, wie es war. Auf sie warten Therapie statt Dienstwaffe und Fitnessstudio statt Revier. So lautet zumindest die offizielle Version. In Wahrheit ist Lisa jedoch im Undercover-Einsatz unterwegs. Mitten in einem kriminellen Netzwerk, das Tirol mit Kokain überschwemmt und keinerlei Skrupel kennt. Ihre Tarnung ist perfekt. Vielleicht auch zu perfekt. Denn während der Einsatz scheinbar nach Plan läuft, schleichen sich Zweifel ein. Nach und nach wird klar: Lisa ist nicht die Einzige, die ein Spiel spielt.

Ermittlungen mit persönlichem Risiko An der Seite von Lisa Kuen ermittelt Alex Yüsüf-Demir. Er ermittelt in einem Fall, der weit mehr ist als ein klassischer Mord. Was als Spurensuche beginnt, entwickelt sich zu einem gefährlichen Puzzle, in dem jede Antwort neue Fragen aufwirft. Die Bedrohung kommt nicht von außen, sie sitzt mitten im System. Der ORF-LandKrimi -"Tod in Tirol" auf Joyn erzählt von moralischen Grauzonen, von Schuld und Kontrollverlust, von der Frage, wie viel ein Mensch bereit ist zu opfern, um die Wahrheit ans Licht zu bringen.