"Forsthaus Rampensau" 2025: Diese Teilnehmer:innen sind in der neuen Staffel dabei

"Forsthaus Rampensau" geht in die vierte Runde und wartet jeden Donnerstag wieder mit erbarmungslosen Wettkämpfen, konfliktreichen Situationen und einer großen Portion Überraschungen auf elf Promi-Paare aus Österreich. Zusammengepfercht in einer idyllischen Kärtner Berghütte kämpfen sie um den Titel "Rampensau 2025". Hier erfährst du alles über die frischen Zugänge der neuen Staffel.

Nach ihrer Liebesreise nach Gambia bei "Amore unter Palmen" tauscht Manuela nun die afrikanische Sonne gegen Kärntner Bergluft. Ihr Bruder Christian, bekannt aus "Mei potschertes Lebn", steht ihr dabei zur Seite – denn: "Meine Schwester kann auch mal eine kurze Zündschnur haben – und dann geht’s rund!" Manuela setz auf Christians Sportlichkeit bei den Spielen, während sie selbst die Denkaufgaben übernimmt. Christian ist voller Vorfreude: "Das wird das Abenteuer meines Lebens – ich freu mich sehr dabei zu sein!" Auch Manuela freut sich besonders auf die frische Bergluft. Nur die anderen Teilnehmer:innen geben ihr zu denken. Mit dem Geschwister-Duo ist das Forsthaus komplett. Was erwarten Manuela und Christian bei "Forsthaus Rampensau" 2025?

Wie ich mit den vielen Menschen klarkomme, weiß ich noch nicht. Manuela muss ihre sozialen Batterien aufladen

Patrick geht mit Charme und Schmäh durch die Reality-Welt: Bei "Tinderreisen" sorgt er regelmäßig für Lacher. Jetzt geht’s weiter ins "Forsthaus Rampensau", wo er mit Kumpel und TV-Neuling Danny nicht nur die Kärntner Alm, sondern auch die Damenwelt unsicher macht. Patrick fürchtet sich nur vor leeren Gläsern, Danny vor Veganern – das kann ja heiter werden. Allgemeinwissen? Wird geschummelt. Sportlichkeit? Wird reingehackelt. Und die anderen Teilnehmer:innen? Hoffentlich kommen fesche Mädels dazu. Rampensau-Level von Patrick und Danny: Hoch. Patrick und Danny sind damit das zweite "Tinderreisen"-Duo im Forsthaus. Lerne die beiden im Exklusiv-Interview näher kennen.

Wir sind keine Studierten, sondern Hackler. Patrick und Danny wollen sich durchbeißen

Hanna Niedrist, bekannt als "Austrias Ginger", zieht gemeinsam mit ihrer Freundin Zoe Müllner ins "Forsthaus Rampensau" 2025 ein. Die beiden Influencerinnen wollen mit ihrer Teilnahme vor allem eines: Girlpower ins Haus bringen und das Forsthaus rocken. Auch Zoe Müllner, ehemalige "Miss Earth Austria", nimmt das Abenteuer ernst. Gemeinsam mit Hanna möchte sie als erstes reines Frauenteam den Sieg holen, das verraten sie im Exklusiv-Interview. Zoe und Hanna sind ein eingeschworenes Duo, das sich nicht nur privat, sondern auch im Reality-TV beweisen will.

Bisher hat ja noch kein reines Frauen-Team gewonnen, wir wollen das erste sein! Zoe und Hanna halten zusammen

Ferry und Marvin bringen als Rap-Duo frischen Wind ins "Forsthaus Rampensau". Mit ihrer lockeren Art, musikalischem Background und echter Freundschaft wollen sie nicht nur Spaß haben, sondern auch den Titel "Rampensau 2025" holen. Ob Party oder Reality-TV – die beiden setzen auf gute Stimmung, smarte Sprüche und faire Konkurrenz. Ihr Motto: "Turn up", chillen, gewinnen! "Forsthaus Rampensau": Sex, Rap & Cryptospace mit Ferry & Marvin - das Exklusiv-Interview

Wir wollen definitiv gewinnen – aber fair. Ferry & Marvin haben den Sieg im Blick

Die "Militante Veganerin" Raffaela zieht mit ihrem Freund Tobias ins Forsthaus ein - das verspricht Diskussionspotenzial. Auf Social Media sorgt sie nämlich mit ihren Botschaften regelmäßig für Aufsehen. Den Siegeswillen, um "Forsthaus Rampensau" 2025 zu gewinnen, hat sie also schon einmal. Ihr Lebenspartner unterstützt sie tatkräftig. Ob ihr Weg bei den anderen gut ankommen wird? Im Exklusiv-Interview verraten Raffaela und Tobi, welche Mission sie bei "Forsthaus Rampensau" verfolgen.

Wir haben was im Hirn, sind sportlich und Veganer. Wir werden uns da drin wohl nicht nur Freunde machen. Das vegane Paar scheut sich nicht vor der Herausforderung

"Kunst und Glamour treffen auf Wald und Wiesen: Carmen Kreuzer und Herbert Wallner ziehen ins Forsthaus ein. Die Ex-Muse von Karl Lagerfeld möchte für dieses Wagnis niemand anderen an ihrer Seite haben als Künstlerfreund und Rekordhalter des längsten Gemäldes der Welt, Herbert Wallner. Die beiden verbindet eine langjährige Freundschaft. Mit Humor, ein bisschen Wurschtigkeit und Verrücktheit stürzen sie sich auf die Kärntner Alm und kämpfen um den Titel "Rampensau 2025". Carmen und Herbert sprechen beim Trailer-Dreh in Wien über ihren Einzug ins Forsthaus.

Er ist so verrückt. Carmen über Herbert

Yessica und Linda, bekannt aus "Tinderreisen", ziehen ins Forsthaus Rampensau – und bringen ordentlich Würze mit! Die eine mag Dialekt und keine Bärte, die andere steht auf Bierbauch und Offenheit. Gemeinsam wollen sie nicht nur flirten, sondern auch um den Titel "Rampensau 2025" kämpfen. Yessica zieht mit Selbstvertrauen ein: "Wenn mir einer blöd kommt, dann werde ich von Yessica zu Stressica." Mit Charme, Style und Drama-Potenzial sind die beiden bereit, das Forsthaus aufzumischen. Das exklusive Interview mit Yessica und Linda vor ihrem Einzug ins "Forsthaus Rampensau".

Ich will unbedingt gewinnen! Aber niemand mag Only-Fans-Girls. Linda zweifelt an ihrem Potenzial

Reality-Star Sabrina Wlk und ihr Ex Daniel, bekannt aus "Match in Paradise", ziehen als Spiele-Paar ins "Forsthaus Rampensau". Die Liebe ist passé, aber der Ehrgeiz lebt! Sabrina bringt Köpfchen, Daniel Muskelkraft – und Flirtlaune. Während sie klarstellt: "Mein Herz gewinnt er nicht mehr!", hofft Daniel auf neue Single-Mädels. Als Ex-Paar mit Reality-Erfahrung versprechen sie Drama, Spaß und Wettkampfgeist. Ob sie sich streiten oder zusammen punkten? Das Team "Ex & Action" ist bereit für die Rampensau-Challenge! Ihre Paar-Beziehung haben sie bereits zur Schau gestellt, wie sieht es mit ihrer Teamfähigkeit aus? Im Exklusiv-Interview verraten Sabrina und Daniel, welche Taktik sie bei "Forsthaus Rampensau" haben.

Bei den Spielen werde ich hundertprozentig alles geben, bei den Partys im Haus auch. Daniel fasst zusammen

Lukas, der Zillertaler Viehbauer, sorgte bei "Bauer sucht Frau" für Drama: Blitz-Verlobung mit Vanessa, Trennung, neue Verlobung mit Sandra – und auch diese platzte live wegen seiner Untreue. Nach einer Pause sind Lukas und Sandra wieder vereint und ziehen als Bodybuilding-Paar ins "Forsthaus Rampensau". Selbstbewusst und temperamentvoll wollen sie als "Power-Paar" überzeugen. Lukas sieht sich als geborene Rampensau, Sandra als Oberförsterin. Ihre Beziehung wirkt leidenschaftlich – doch die Begegnung mit Ex-Verlobter Vanessa könnte für neuen Zündstoff sorgen. Wie genau sich Lukas und Sandra ihre Zeit bei "Forsthaus Rampensau" vorstellen und ob sie ihre Beziehung vor den Nasen der anderen kundtun, liest du im Exklusiv-Interview.

Wir sind nicht nur Bauernpaar, wir sind auch ein Power-Paar! Das Pärchen schwärmt

Elizabeth, ehemalige Maklerin aus L.A. ("Very Good for Hollywood") mit steirischen Wurzeln, und Vanessa aus Oberösterreich bilden ein feuriges Duo im "Forsthaus Rampensau". Bekannt wurden sie durch "Bauer sucht Frau", wo Elizabeth mit Charme auffiel und Vanessa mit Skandal-Bauer Lukas für Schlagzeilen sorgte. Heute sind sie #BSF-Freundinnen und voller Elan. Elizabeth tauschte Hollywood gegen Leberkässemmeln, Vanessa freut sich auf neue Männer – nur Lukas soll ja fernbleiben. Als "Team Redhead" wollen sie feiern, Spaß haben und auffallen. Im Exklusiv-Interview verraten Elizabeth und Vanessa wie sie den Titel gewinnen wollen.

Wir kennen uns nicht nur mit Holz vor der Hütte aus, (...) wir werden in den Spielen punkten! Elizabeth und Vanessa sind siegessicher

Kult-Tormann Otto Konrad und Schlagersängerin Bianca Holzmann ziehen als erstes Promi-Paar ins "Forsthaus Rampensau". Otto, bekannt aus seiner aktiven Zeit bei Austria Salzburg und als Nationalteam-Torwarttrainer, liebt neue Herausforderungen und das Rampenlicht – ob als Sänger, Politiker oder Tänzer. Bianca, seit 2018 mit modernem Pop-Schlager erfolgreich, will sich als Künstlerin zeigen und ist begeisterte Reality-TV-Zuseherin. Die Einladung beim Forsthaus teilzunehmen, hat sie besonders gefreut. Die beiden verbindet eine langjährige Freundschaft seit einem Talentwettbewerb in der Steiermark. Otto und Bianca ziehen als erstes Paar bei "Forsthaus Rampensau" ein.

Wenn die vom Forsthaus mich nochmal anrufen, dann zieh ich mit dir ein! Verspricht Otto der Schlagersängerin damals und hält sein Wort