"Match in Paradise": Barna Fenyvesi ist (wieder) da und sorgt für Wirbel

Bei "Match in Paradise" kommen immer wieder neue Singles dazu und mischen die Love-Villa auf. Doch mit diesem Kandidaten haben wohl die wenigsten gerechnet: Barna Fenyvesi ist neu dabei ... oder eigentlich könnte man sagen, er ist wieder dabei, denn der ewige Bachelor ist zum zweiten Mal auf der Suche nach seiner Traumfrau. Hier liest du alles über sein "Comeback" zu "Match in Paradise".

Ein ganz süßer Schlingel ... Die Damen staunen nicht schlecht als so kurz vorm Finale noch ein neuer Single zur Gruppe dazustößt und die Frauen einzeln kennenlernen darf. Die Reaktionen fallen durchaus gemischt aus. Während einige unbekannter Weise den großgewachsenen Ungarn als positive Ergänzung sehen - "Er ist voll der Süße", meint zum Beispiel Mara, sind sich andere nach einigen Minuten sicher: "Der ist ein Narzisst!" - verkündet Laura kühl. Francesca hat vor vier Jahren schon mit ihm getextet, Mara und Anna kennen ihn aus dem TV, ja und Zoe kennt Barna von Erzählungen seiner Ex-Partnerin Zoe Saip.

Eine heimtückische Vergangenheit Kein gutes Omen für Barna: "Zoe [Anm.: Müllner] hat sich schon ihre Meinung über mich gebildet." Und die ist sicherlich keine gute, wenn man einen Blick in die Vergangenheit wirft. Denn Barna und Zoe Saip gehen in der 1. Staffel "Match in Paradise" als Liebespaar aus der Sendung und wirken wahnsinnig verliebt. Kurze Zeit später dann schon das heftige Beziehungs-Aus. Bei "Match My Ex" treffen sie sich überraschend wieder und gerade dort kommen schlussendlich all die düsteren Probleme zwischen den beiden ans Licht. Unter anderem wirft Zoe Saip ihrem Ex vor, sie betrogen zu haben. Kurz nach der Sendung soll er sie zudem ignoriert und auf keine ihrer Nachrichten reagiert haben, obwohl sie zu dem Zeitpunkt schon seine Familie kennengelernt hat. Die größte Bombe lässt sie ebenfalls bei "Match My Ex" platzen und verkündet, dass Barna sogar verlobt war. Barna ist laut seinen Aussagen damals noch nicht bereit für etwas Ernstes. Schwierige Voraussetzungen für einen Neustart.