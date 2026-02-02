Zwischen den Fronten
"Match in Paradise": Ein unmoralisches Angebot sorgt für Zündstoff
Veröffentlicht:von Sophie Reiter
Milanka gerät immer mehr ins Fadenkreuz und wird zur Hauptfigur des nächsten explosiven Gefühlschaos in der "Match in Paradise"-Villa. Zwei Männer buhlen um ihre Aufmerksamkeit. Das führt zu Misstrauen unter den Frauen. Steht sie am Ende alleine da?
Jeden Montag um 21:30 Uhr
Zwei Männer, eine Love Suite und Milanka mitten drin
Germain und Giuliano haben es beide auf Milanka abgesehen und gehen dabei direkt in die Vollen. Sie wollen sie überreden, gemeinsam mit einer weiteren Frau in die Love Suite zu gehen. Milanka scheint die Aufmerksamkeit zu gefallen, sie lässt sich in ein Gespräch verwickeln. Als Zoe mitbekommt, dass hinter ihrem Rücken "geheime Sachen" besprochen werden, platzt ihr der Kragen.
Sie fühlt sich von beiden Männern hintergangen. Aber vor allem von Germain, mit dem sie gerade erst ein Match eingegangen ist. Kurzerhand brüllt sie Germain und Guiliano an. Doch die scheinen dies eher lustig zu finden und bringen Zoe damit noch mehr zur Weißglut.
Pick-Me-Girl?
Während die Männer flirten, kippt also die Stimmung unter den Frauen. "Sie ist so ein Pick-Me-Girl", lästert Mara im Gespräch mit Zoe. Der Vorwurf: Milanka gehe den Avancen von Germain und Giuliano nicht aus dem Weg, sondern steige immer wieder darauf ein. Für Zoe und Mara ein klares Warnsignal und somit ein Dorn im Auge.
Ein wackeliges Match
Auch Milankas Match Elias meldet Zweifel an. Er fragt sich offen, ob eine Frau, der ihre Werte offenbar so wichtig zu sein scheinen, wirklich bei Germain im Bett landen würde. Milanka scheint bei den anderen immer mehr Zweifel aufkommen zu lassen.
Ob Missverständnis oder gezielte Manipulation: Klar ist, Milanka steht mehr denn je zwischen allen Fronten. Die Frage bleibt, ob sie ihren eigenen Weg findet oder sich weiter in den Spielen der anderen verstrickt. Das und mehr siehst du in den neuen Folgen "Match in Paradise". Immer montags um 21:30 Uhr auf ATV und Joyn.
