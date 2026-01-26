Krisenstimmung bei "Match in Paradise": Wer übersteht die nächste Match-Night?

Bei "Match in Paradise" ziehen dunkle Wolken auf: Es wird fremdgeküsst, fremdgekuschelt und überhaupt wild umher getauscht. Und das alles kurz vor der nächsten Match-Night. Welche Matches können das Drama überstehen und wer findet neu zueinander?

Jeden Montag um 21:30 Uhr Die neuen Folgen von "Match in Paradise"

Ein Wolf auf Umwegen Germain streckt gerne seine Finger zu anderen Frauen aus. Vor allem, wenn er merkt, dass seine Auserwählte Zoe sich immer öfter jemand anderem zuwendet. Um sich abzulenken oder vielleicht um es sich selbst zu beweisen, flirtet er mit Milanka und es kommt zu heißen Küssen, gefolgt von einer gemeinsamen Nacht. Direkt am nächsten Morgen beichtet Milanka ihrem Match Elias ihren Flirt. Wie er wohl darauf reagiert?

Intime Zweisamkeit in der Love Suite Inzwischen verbringen Guiliano und Zoe eine Nacht in der Love Suite. Sie kommen sich immer näher und Guiliano gesteht ihr plötzlich seine Gefühle.

Mein Herz explodiert Guilianos Gefühle spielen verrückt

Doch Zoe kann sich offensichtlich nicht entscheiden, denn sie und Germain suchen direkt am nächsten Morgen das Gespräch und erzählen sich von ihren nächtlichen Erlebnissen. So ganz scheinen sie also doch nicht voneinander zu können.