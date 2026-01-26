zur Joyn StartseiteZur Joyn Suche
Krisenstimmung bei "Match in Paradise": Wer übersteht die nächste Match-Night?

von Sophie Reiter
Match in Paradise

Matches in der Krise

Verfügbar auf JoynFolge vom 26.01.2026 • 54 Min • Ab 12

Bei "Match in Paradise" ziehen dunkle Wolken auf: Es wird fremdgeküsst, fremdgekuschelt und überhaupt wild umher getauscht. Und das alles kurz vor der nächsten Match-Night. Welche Matches können das Drama überstehen und wer findet neu zueinander?

Jeden Montag um 21:30 Uhr

Ein Wolf auf Umwegen

Germain streckt gerne seine Finger zu anderen Frauen aus. Vor allem, wenn er merkt, dass seine Auserwählte Zoe sich immer öfter jemand anderem zuwendet. Um sich abzulenken oder vielleicht um es sich selbst zu beweisen, flirtet er mit Milanka und es kommt zu heißen Küssen, gefolgt von einer gemeinsamen Nacht. Direkt am nächsten Morgen beichtet Milanka ihrem Match Elias ihren Flirt. Wie er wohl darauf reagiert?

Intime Zweisamkeit in der Love Suite

Inzwischen verbringen Guiliano und Zoe eine Nacht in der Love Suite. Sie kommen sich immer näher und Guiliano gesteht ihr plötzlich seine Gefühle.

Mein Herz explodiert

Guilianos Gefühle spielen verrückt

Doch Zoe kann sich offensichtlich nicht entscheiden, denn sie und Germain suchen direkt am nächsten Morgen das Gespräch und erzählen sich von ihren nächtlichen Erlebnissen. So ganz scheinen sie also doch nicht voneinander zu können.

Match-Night #3

Als wäre das Hin und Her zwischen den Singles noch nicht genug, müssen sie sich bei der nächsten Match-Night direkt entscheiden, wer als Nächstes an ihrer Seite stehen soll. Dieses Mal sind die Männer dran. Wenn Germain und Guiliano dieselbe Frau wählen wollen, dann wird definitiv einer leer ausgehen. Siegt das Herz oder doch eher die Taktik, um doch noch länger im Paradies zu bleiben?

Das und mehr siehst du immer montags bei "Match in Paradise", um 21:30 Uhr auf ATV und Joyn.

