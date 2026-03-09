Spoiler zur 1. Folge
Warum du die erste Folge "Mütter in lustiger Fernseh-Show" heute sehen solltest
Aktualisiert:von Sophia Seidl
Endlich ist der 9. März: Der Montagabend hat wieder Sinn, denn auf ATV und Joyn zeigen unterschiedliche Mamas im neuen Format "Mütter in lustiger Fernseh‑Show", wie verrückt das Leben manchmal spielt. Welche Mutter steuert die skurrilste Geschichte bei und welche setzt mit ihrem Humor die Pointe? Lies hier, worum es in der ersten Folge geht.
Du willst "Mütter in lustiger Fernseh-Show" sehen?
Spoiler: So intim wird die erste Folge
Alte und neue TV-Gesichter zeigen, dass sie ihr Leben in vollen Zügen genießen und sich dabei von niemandem aufhalten lassen.
Lugner-Ex und "Forsthaus Rampensau"-Kandidatin Bahati gewährt ganz private Einblicke und wagt neue Wege: Sie entdeckt ihre sinnliche Seite als Erotikmodel und träumt davon, mit ihrem Marzio ein glamouröses Leben in Monaco zu führen.
Auch Kerstin, bekannt aus "Teenager werden Mütter", hat große Pläne: Sie ist gereift, plant ihre Traumhochzeit mit Scott und will allen zeigen, dass Familie und Musikkarriere wunderbar zusammenpassen. Mit Herzblut arbeitet sie an ihren Songs und gleichzeitig an ihrem Happy End.
Carmen, die energiegeladene Mentalcoachin und Kartenlegerin, bekannt auch als Ex-Teampartnerin von Jazz Gitti aus "Forsthaus Rampensau", sorgt derweil mit ihrer offenen Art für Aufsehen. Als selbsternannte "spirituelle Tussi" berät sie ihre Kundinnen mit Erfahrung und Schäh und meistert ihr Leben als alleinerziehende Powermama mit beeindruckender Gelassenheit.
Lisa wiederum genießt den Luxus-Lifestyle in der Steiermark, bleibt aber mit beiden Beinen im Leben: Gemeinsam mit ihrer Familie hält sie an großen Zielen fest und zeigt, dass Erfolg auch bodenständig sein kann.
Außerdem: Es bleibt nichts unkommentiert von den Ladies. Ganz nach dem Motto "ehrlich, laut und ohne Filter" wird gelacht, gestaunt und ordentlich Tacheles geredet. Reality pur mit echten Gefühlen und starken Persönlichkeiten.
Mehr entdecken
"JENKE.CRIME - Im Schattenreich der Triaden"
Zwangsarbeit in Scam‑Fabriken: Jenke deckt Menschenhandel auf
"JENKE.CRIME - Im Schattenreich der Triaden"
Triaden: Jenke taucht ein in die Schattenwelt der chinesischen Mafia
Frisch verliebt
Liebesglück bei "Teenager werden Mütter": Kommt bald der Antrag für Michelle?
Das Privatleben der Schauspielerin
"Im Schatten der Angst"-Star Julia Koschitz über ihr Liebesleben
Ein Leben für die Experimente
Jenke von Wilmsdorff: So tickt der "JENKE. CRIME."-Reporter privat
Quiz mit Kultstatus
"Die Millionenshow": Legendäre Kult- und Gewinnermomente
Humor statt Romantik
Das sagt Matthias Killing zu Liebes-Szenen mit Caroline Frier
Authentizität im TV
Aaron Troschke im Interview: Diese Joyn-Shows liebt der Entertainer
Alltagstipps und mehr
Ab morgen will Klaas wieder "Experte für alles" werden