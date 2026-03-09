Brandneu auf ATV
Darum gibt es heute keine neue Folge "Match in Paradise"
Veröffentlicht:von Sophie Reiter
Ganze 14. Wochen lang bringen die heißen Flirts bei "Match in Paradies" rund um Zoe Müllner, Giuliano Hediger und Germain Wolf Spannung in den TV-Abend. Alles läuft auf die große Entscheidung hin: Liebe oder Geld? Das nächste Liebes-Abenteuer muss aber warten, denn ab heute gibt es eine brandneue Sendung zu sehen.
Liebe im Paradies auf Joyn
Strand-Paradies gegen die nackte Realität
Die neue Staffel "Match in Paradise" endet Anfang März im großen Finale. Die letzten vier Matches entscheiden sich, ob sie die Liebe oder doch lieber das Geld nehmen. Damit ist die 3. Staffel seit letztem Montag abgeschlossen. Sommer, Sonne und Meer bei "Match in Paradise" wird also ab sofort montags ausgetauscht gegen private Einblicke, neue Wege und skurrile Situationen von alten und neuen TV-Gesichtern bei "Mütter in lustiger Fernseh-Show".
Ab heute, immer am selben Sendeplatz um 21:30 Uhr, zeigen ATV-Sternchen wie Kerstin ("Teenager werden Mütter"), Lugner-Ex und "Forsthaus Rampensau"-Kandidatin Bahati Venus, Kartenlegerin Carmen ("Forsthaus Rampensau"), "Bauer sucht Frau"-Teilnehmerin Vanessa (auch aus "Forsthaus Rampensau" bekannt) und TV-Neuling Lisa, ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen, was sie gerade privat oder in ihrer Karriere beschäftigt.
Ab 09. März um 21:30 Uhr auf ATV und Joyn
Aus "MIP" wird "MILFS": Schlagabtausch der anderen Art
Während sich bei "Match in Paradise" nach dem Finale langsam herausstellt, wer noch zusammen ist und wer nicht und noch so manche Streitigkeiten geklärt werden, zeigen fünf TV-Mütter in der neuen Sendung wie sie den Alltag meistern und kommentieren sich dabei gegenseitig.
Montag wird zum Mütter-Tag
Immer nach "Teenager werden Mütter" am Montag um 20:15 Uhr geht es also ab sofort direkt weiter mit "Mütter in lustiger Fernseh-Show". Heute gibt es die erste Folge pünktlich um 21:30 Uhr auf ATV und Joyn. Verpasse nicht den Start der brandneuen Doku-Soap.
