Darum gibt es heute keine neue Folge "Match in Paradise"

Ganze 14. Wochen lang bringen die heißen Flirts bei "Match in Paradies" rund um Zoe Müllner, Giuliano Hediger und Germain Wolf Spannung in den TV-Abend. Alles läuft auf die große Entscheidung hin: Liebe oder Geld? Das nächste Liebes-Abenteuer muss aber warten, denn ab heute gibt es eine brandneue Sendung zu sehen.

Strand-Paradies gegen die nackte Realität

Die neue Staffel "Match in Paradise" endet Anfang März im großen Finale. Die letzten vier Matches entscheiden sich, ob sie die Liebe oder doch lieber das Geld nehmen. Damit ist die 3. Staffel seit letztem Montag abgeschlossen. Sommer, Sonne und Meer bei "Match in Paradise" wird also ab sofort montags ausgetauscht gegen private Einblicke, neue Wege und skurrile Situationen von alten und neuen TV-Gesichtern bei "Mütter in lustiger Fernseh-Show".

Ab heute, immer am selben Sendeplatz um 21:30 Uhr, zeigen ATV-Sternchen wie Kerstin ("Teenager werden Mütter"), Lugner-Ex und "Forsthaus Rampensau"-Kandidatin Bahati Venus, Kartenlegerin Carmen ("Forsthaus Rampensau"), "Bauer sucht Frau"-Teilnehmerin Vanessa (auch aus "Forsthaus Rampensau" bekannt) und TV-Neuling Lisa, ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen, was sie gerade privat oder in ihrer Karriere beschäftigt.