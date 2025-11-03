So habt ihr abgestimmt! Alle Voting-Ergebnisse: So knapp war Jimi Blue Ochsenknechts Sieg bei "Promi Big Brother" 2025 Aktualisiert: 09:05 Uhr von Lena Maier Jimi Blue Ochsenknecht ist der Gewinner von "Promi Big Brother" 2025. Bild: Joyn/Willi Weber

Wer musste wann das Haus verlassen und wer konnte am Ende die meisten Stimmen für sich gewinnen? Hier sind alle Exit-Voting-Ergebnisse aus "Promi Big Brother" 2025. Diese zeigen, wie eng oder deutlich die Entscheidungen der Zuschauer:innen wirklich waren.

Transparenz bei den Zuschauer-Votings Nach dem Finale von "Promi Big Brother" 2025 liegen nun alle offiziellen Voting-Ergebnisse vor. Die Zuschauerinnen und Zuschauer konnten via Telefon, SMS und Joyn-App abstimmen, welcher Promi im Haus bleiben soll und schließlich, wer den Sieg verdient hat.

Das große Finale hier kostenlos streamen: Ganze Folge Promi Big Brother Tag 15: Die große Abrissbirne: Wer gewinnt das Finale? Verfügbar auf Joyn Folge vom 20.10.2025 • 131 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Sonntag, 12. Oktober 2025: Erster Exit für Doreen Dietel Beim ersten Zuschauervoting traf es Doreen Dietel, die mit 4,15 Prozent der Stimmen das Haus verlassen musste. Am beliebtesten war an diesem Abend Karina2you mit 26,06 Prozent, gefolgt von Achim Petry (17,48 Prozent) und Désirée Nick (17,28 Prozent). Ergebnis im Überblick: Karina2you: 26,06 Prozent

Achim Petry: 17,48 Prozent

Désirée Nick: 17,28 Prozent

Michael Naseband: 13,06 Prozent

Harald Glööckler: 11,27 Prozent

Erik (Satansbratan): 10,69 Prozent

Doreen Dietel: 4,15 Prozent (Exit)

Montag, 13. Oktober 2025: Doppel-Exit mit Überraschung An diesem Tag mussten gleich zwei Prominente gehen.

Zuerst traf es Christina Dimitriou (30,48 Prozent), danach Pinar Sevim (4,14 Prozent) im zweiten Voting des Abends. Ergebnisse Runde 1: Paco Herb: 36,30 Prozent

Andrej Mangold: 33,22 Prozent

Christina Dimitriou: 30,48 Prozent (Exit)

Ergebnisse Runde 2: Achim Petry: 22,37 Prozent

Karina2you: 16,59 Prozent

Désirée Nick: 11,94 Prozent

Michael Naseband: 10,09 Prozent

Sarah-Jane Wollny: 8,84 Prozent

Paco Herb: 7,69 Prozent

Jimi Blue Ochsenknecht: 7,38 Prozent

Harald Glööckler: 6,36 Prozent

Laura Blond: 4,60 Prozent

Pinar Sevim: 4,14 Prozent (Exit)

Dienstag bis Freitag: Vier weitere Exits Dienstag, 14. Oktober: Marc Terenzi musste mit 39,51 Prozent gehen, Paco Herb lag mit 60,49 Prozent vorne.

Mittwoch, 15. Oktober: Sarah-Jane Wollny schied mit 35,06 Prozent aus, während Achim Petry 64,94 Prozent erreichte.

Donnerstag, 16. Oktober: Paco Herb war erneut unten und musste diesmal mit 39,18 Prozent das Haus verlassen.

Freitag, 17. Oktober: Désirée Nick bekam 38,32 Prozent, Harald Glööckler sicherte sich 61,68 Prozent und blieb.

Samstag, 18. Oktober 2025: Kein Exit Nach einem technischen Fehler wurde das Voting am Sonntag neu gestartet.

Sonntag, 19. Oktober 2025: Doppel-Exit nach technischem Fehler In der ersten Runde traf es Achim Petry mit 6,51 Prozent, in der zweiten Runde Karina2you mit 15,40 Prozent. Ergebnisse Runde 1: Harald Glööckler: 17,71 Prozent

Laura Blond: 15,24 Prozent

Jimi Blue Ochsenknecht: 13,96 Prozent

Karina2you: 12,97 Prozent

Andrej Mangold: 12,78 Prozent

Michael Naseband: 10,58 Prozent

Erik (Satansbratan): 10,26 Prozent

Achim Petry: 6,51 Prozent (Exit) Ergebnisse Runde 2: Laura Blond: 26,44 Prozent

Andrej Mangold: 23,72 Prozent

Erik (Satansbratan): 18,16 Prozent

Michael Naseband: 16,29 Prozent

Karina2you: 15,40 Prozent (Exit)

Montag, 20. Oktober 2025: Der Sieger vom Finale steht fest Im großen Live-Finale entschieden die Zuschauer über den Sieg von "Promi Big Brother" 2025. Mit einem knappen Vorsprung setzte sich Jimi Blue Ochsenknecht durch. Er gewann mit 54,91 Prozent der Stimmen vor Harald Glööckler (45,09 Prozent).

Staffel 13 von "Promi Big Brother" 2025 Alle Folgen siehst du kostenlos hier auf Joyn