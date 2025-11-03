Exklusives Joyn-Interview Nach "Promi Big Brother": Wie geht es für Gewinner Jimi Blue Ochsenknecht nun weiter? Aktualisiert: 09:06 Uhr von Anna-Maria Hock Jimi Blue Ochsenknecht hat "Promi Big Brother" 2025 gewonnen. Bild: Joyn/Willi Weber

Der Schauspieler hat es geschafft! Er hat sich gegen 14 Mitbewohner:innen durchgesetzt und "Promi Big Brother" 2025 gewonnen. Im Gespräch mit Joyn verrät er, wie es jetzt für ihn weitergeht.

Nach dem "Promi Big Brother"-Finale hat sich der 33-Jährige zu seinem Sieg geäußert. Insgesamt 15 Tage verbrachte er im Haus. "Wieder in Freiheit", jubelt Jimi Blue Ochsenknecht und spielt auf seinen früheren Gefängnis-Aufenthalt an: "Ich kenne es ja schon, wieder in Freiheit zu sein, aber hier ist es etwas anderes." Wie es ihm nach dem Finale geht? "Ich fühle mich sehr gut. Aber ich muss das alles erstmal irgendwie verarbeiten", gibt er offen zu. Jeder Tag, an dem er eine Runde weiterkam, sei für ihn bereits "ein Gewinn" gewesen. Natürlich habe er sich riesig gefreut, als er dann im Finale zum Sieger gekürt wurde: "Wirklich zu gewinnen ist für mich mehr als ein Bonus."

War Jimi Blue siegessicher? Dass er sich gegen seine Mitbewohner:innen erfolgreich durchsetzen konnte, hätte Jimi anfangs wohl selbst nicht gedacht. Auf die Frage, ob er mit dem Sieg gerechnet hat, sagt er klipp und klar: "Nein. Ich habe immer gesagt: Ich gehe rein, aber wenn die Zuschauer wählen können, dann bin ich eh draußen."

Das macht Jimi Blue nach seinem "Promi Big Brother"-Sieg Über seine Pläne in den nächsten Wochen spricht Jimi ebenfalls im Joyn-Interview. Direkt nach dem Finale ging es für ihn erst mal nach Berlin für ein Interview mit dem "SAT.1 Frühstücksfernsehen". Danach will er nach Hannover, um seine Ex-Freundin Yeliz Koc und die gemeinsame Tochter Snow Elanie zu besuchen. "Da werde ich auf jeden Fall ein paar Tage bleiben", so Jimi. Anschließend geht es für ihn nach Österreich zu seiner Schwester Cheyenne, die dort gemeinsam mit ihrem Ehemann Nino lebt.

So sehr freut Yeliz Koc sich für Jimi Auch Jimis Ex-Freundin Yeliz hat uns exklusiv verraten, wie sehr sie dem Schauspieler den Gewinn gönnt. "Ich habe mehr geweint als bei meinem eigenen Sieg", so die Influencerin.

Die besten Momente und heißesten Beichten von "Promi Big Brother" 2025 Alle Folgen siehst du im kostenlos auf Joyn