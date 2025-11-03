Bunte Mischung
Von Pocher bis Schill: Diese Promis wünschen sich Reality-Stars bei "Promi Big Brother"
Aktualisiert:
Wen hätten eigentlich Reality- und Internet-Stars selbst gern bei "Promi Big Brother"? Beim "Promi Big Brother"-Wiesn-Brunch haben es Walentina Doronina, Serkan Yavuz und Kollegen exklusiv gegenüber "Behind the Screens" ausgeplaudert.
Das Finale von "Promi Big Brother" 2025 ist Geschichte! Am Montagabend endete die 13. Staffel der beliebten Reality-Show mit einem spannenden Kopf-an-Kopf-Rennen. Jimi Blue Ochsenknecht konnte sich schließlich gegen Harald Glööckler durchsetzen und sicherte sich mit einem knappen Vorsprung den Sieg und das Preisgeld von 100.000 Euro.
Im Vorfeld der aktuellen Staffel hat "Behind the Screens" einige bekannte Gesichter der Reality-Szene und Content Creator befragt, welche Stars sie gerne mal im Haus sehen würden. Die Antworten waren vielfältig und reichten von dem Wunsch nach einer eigenen Teilnahme bis hin zu konkreten Vorschlägen für prominente Bewohner:innen.
Die Wunschliste der Stars: Von Pocher bis Schill
Einige der Befragten zeigten offen Interesse, selbst (noch) einmal Teil des "Promi Big Brother"-Universums zu werden. Gina Beckmann, Walentina Doronina, Stephie Stark, Sinan Movez und Janine Pink beteuern, gerne (wieder) Teil der Show zu werden.
Andere Reality-Stars hatten da schon konkretere Vorstellungen, wer das Haus aufmischen könnte.
Nachdem Alida Kurras erst witzelt, ein PBB mit allen Gewinner:innen aus allen Staffeln oder mit Marlene Lufen und Jochen Schropp würde sie sich wünschen, schlägt sie auch Oliver Pocher vor.
Mit Kim Virginia und ihrem ehemaligen besten Freund, dem Schamanen Leon, wirft Sanijel Jakimowski ein explosives Duo in den Ring. Das Zusammentreffen dieser beiden Persönlichkeiten verspricht jede Menge Drama und Konfliktpotenzial.
Walentina Doronina hingegen glaubt, dass Gigi Birofio perfekt zu "Promi Big Brother" passen würde.
Sandrocap outete sich als Fan von Daniela Katzenberger und wünschte sie sich in einem Reality-Format. Ob "Promi Big Brother" das Richtige für sie wäre? Janine Pink wäre jedenfalls begeistert: "Die könnte ich mir auch gut in so einem Format vorstellen. Die würde ich gerne mal sehen!"
Und Content Creator Paulomuc schlug sogar gleich zwei prominente Namen vor: Steven Gätjen und Knossi. Letzterer hat ja bereits seine eigene Show, die sich mit dem Format auseinandersetzt, vielleicht wäre die Teilnahme zu Recherchezwecken dienlich.
Serkan Yavuz überraschte mit seinem Wunschkandidaten: Ronald Schill. Der ehemalige Richter ist laut Yavuz "der absolute Unterhaltungsfaktor". Schill war allerdings 2014 bereits einmal Kandidat bei "Promi Big Brother". Aber wer weiß, vielleicht wäre auch er gerne noch einmal Kandidat.
Ronald 'Gnadenlos' Schill, der muss da rein!
Die Wunschliste der Reality-Stars ist lang und vielfältig. Ob einer dieser Vorschläge tatsächlich Gehör findet und sich die genannten Stars im nächsten Jahr tatsächlich im "Promi Big Brother"-Haus wiederfinden, bleibt abzuwarten. Am Ende fasst es Janine Pink gut zusammen: Der "Big Brother ist ja immer für Überraschungen offen."
Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.de ('Behind the Screens' Deutschland) veröffentlicht.
Die besten Momente und heißesten Beichten von "Promi Big Brother" 2025
