Sensation bei "Schlag den Star": "heute-show"-Duo gelingt unfassbare Wende

Was als Demütigung begann, endete im Triumph: Das "heute-show"-Duo Lutz van der Horst und Fabian Köster legt bei "Schlag den Star" gegen die Comedians von "Bratwurst und Baklava" ein Comeback hin, das selbst die Show-Veteranen sprachlos macht.

"So viel Unfähigkeit auf zwei Personen verteilt" Schon zum Auftakt stichelte Moderator Matthias Opdenhövel: "Es wird gesagt, das ist die Körperklaus-WM heute Abend." In Ton und Tempo der Spiele schien das zunächst bestätigt: Gleich beim ersten Duell am Kickertisch stöhnte van der Horst: "Ich hasse es. Ich würde jetzt ausscheiden wollen." Und tatsächlich: Punkt um Punkt zogen Bielendorfer und Coşar davon. Die "Bratwurst und Baklava"-Podcaster, die 2023 schon einmal bei "Schlag den Star" triumphiert hatten, wirkten unschlagbar. Ob Balance-Parcours, Rückwärts-Musikrätsel oder "Blamieren oder kassieren" mit Chris Tall – die Favoriten marschierten souverän durch die Show. Kurz nach Mitternacht zeigte die Tafel ein vernichtendes Bild: 45:0. In den sozialen Medien überschlugen sich Kommentare über "so viel Unfähigkeit auf zwei Personen verteilt" – alles deutete auf eine historische Klatsche hin.

Team "heute-show" wendet das Blatt Doch mitten im kollektiven Fremdscham-Vibrieren drehte sich das Blatt: Beim Spiel "Pärchenzaun" gelang van der Horst und Köster der erste Punkt. Kommentator Ron Ringguth jubelte: "Das ist das Wunder von Köln! Jetzt geht die Show erst richtig los." Und er sollte recht behalten. Plötzlich funktionierte alles, was vorher schiefgelaufen war. Das Duo begann – man musste es gesehen haben – zu gewinnen. Selbst als Team "Bratwurst und Baklava" im "Doppel-Hürdenlauf" schon den Matchball hatten, kippte die Lage weiter: Bielendorfer riss auf der Zielgeraden eine Hürde und brüllte seinen Ärger in die Halle – der verschenkte Sieg wurde zum Wendepunkt des Abends. Auf einmal hieß es nicht mehr Verteidigung eines Vorsprungs, sondern Abwehr einer Sensation.

Größtes Comeback in der Geschichte von "Schlag den Star" Das Finale beim "Lochball" geriet zum Thriller: Nervenschlacht, Zittern und späte Treffer – bis um 01:53 Uhr feststand, was kaum jemand für möglich gehalten hatte: Lutz van der Horst und Fabian Köster gewannen "Schlag den Star" und damit 100.000 Euro - aus einem 0:45-Rückstand gegen eingespielte Favoriten.

Das ist das größte Comeback, das es je bei 'Schlag den Star' gegeben hat! Moderator Opdenhövel

Eine Show-Legende war geboren – am Ende eines Abends, der mit Fremdscham begann und mit einem der spektakulärsten Comebacks der TV-Unterhaltung endete.

"Schlag den Star" macht sieben Wochen Pause Ab 8. November belegt eine neue Staffel der Erfolgs-Show "The Masked Singer" die Samstagabende auf ProSieben. Die nächste Ausgabe von "Schlag den Star" - übrigens die 99. - läuft wieder am 20. Dezember 2025. Auf Joyn findest du übrigens noch weitere Folgen der beliebten Quiz- und Spielshow.

