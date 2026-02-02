Ja zur Liebe!
Hochzeitsglocken bei "Teenager werden Mütter": Melanie und Andi heiraten nach 13 Jahren
Veröffentlicht:von Sophie Reiter
Melanie und Andi feiern vor einem Jahr die extravaganteste Hochzeit der TWM-Geschichte. "Teenager werden Mütter" ist dabei, als sich das Paar endlich das Ja-Wort gibt. Wir zeigen dir hier einen exklusiven Einblick in das Hochzeits-Spektakel des TWM-Universums.
Die Teenie-Liebe wird ernst
Seit 13 Jahren sind Melanie und Andreas schon ein Paar. Damals ist Meli noch junge 17 Jahre alt, als sie ihr erstes Kind bekommt. Mit dem mittlerweile dritten Baby im Bauch besiegeln sie ihre Liebe mit einem Ring. Für ihre Hochzeit sparen sie keine Kosten und machen das Fest so pompös, wie es nur möglich ist. Deswegen feiern sie an diesem Tag nicht nur ihre Liebe, sondern auch den 30. Geburtstag von Melanie und enthüllen das Geschlecht ihres Babys.
Ein rührender Ringtausch
In einer Märchenvilla in Oberösterreich nahe der Kalkalpen versammeln sie ihre Familie und Freunde. Gestartet wird mit der Trauung im Freien. Während Meli sich fertig macht, überrascht Andi mit einer neuen Frisur und passt sich dem Farbschema der Hochzeit an: Seine grau-weißen Haare blitzen im Sonnenlicht. Dann der große Moment: Melanie tritt ins Freie und die Tränen fließen.
Liebesrausch und Babyglück
Trotz etlichen Gästen und Kameras haben Andi und Meli nur Augen füreinander. Das rührt wirklich jeden TWM-Fan, denn die beiden nehmen schon seit Staffel 7 die Zuseher mit auf ihre persönliche Reise und tragen zur beeindruckenden Geburtenbilanz der Sendung bei. Das sollte keiner verpassen!
