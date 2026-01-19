zur Joyn StartseiteZur Joyn Suche
Baby-Überraschung

"Teenager werden Mütter": Plötzliche Wehen bei Joanna

Veröffentlicht:

von Sophie Reiter
Ganze Folge
Teenager werden Mütter

Im Eiltempo zum Glück

Verfügbar auf JoynFolge vom 19.01.2026 • 59 Min • Ab 12

Bei "Teenager werden Mütter" wird es mal wieder turbulent. Denn während ein Babybauch-Shooting bei Joanna das Familienglück feiern soll, sorgen beunruhigende Diagnosen rund um den kleinen Angelo und plötzlich einsetzende Wehen für emotionale Achterbahnfahrten.

"Teenager werden Mütter" auf Joyn

Sorgen um Klein-Angelo

Joanna ist hochschwanger und die letzten Tage ihrer zweiten Schwangerschaft sind angebrochen. Diesen besonderen Moment möchte sie unbedingt festhalten. Bei einem Babybauch-Shooting posiert sie kugelrund, gemeinsam mit Angelo und dem kleinen Sohn.

Doch hinter den glücklichen Bildern verbirgt sich eine ernste Realität. Sohn Angelo zeigt eine Entwicklungsverzögerung und benötigt Sprachtherapie. Bei "Familiencoach Ben" fragten sie deswegen sogar schon um Hilfe an. Bei weiteren Untersuchungen taucht sogar ein zusätzlicher Verdacht auf, der die Jungeltern nicht loslässt und dringend abgeklärt werden muss. Die Unsicherheit zehrt an den Nerven der Familie.

Plötzlich geht alles ganz schnell

Mitten in diese angespannte Zeit platzt die nächste Überraschung: Joannas erste Wehen setzen ein. Aus Sorgen, Hoffen und Warten wird schlagartig Ernst und die Familie steht vor dem nächsten emotionalen Ereignis. Vor allem da Joannas erste Schwangerschaft traumatisierend verlaufen ist. Wie wird sie die zweite überstehen?

Das und mehr siehst du in der neuen Folge "Teenager werden Mütter". Jeden Montag um 20:15 Uhr gibt es eine neue Folge auf ATV und Joyn.

