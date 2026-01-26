Zum 2. Mal schwanger
"Teenager werden Mütter" Neuling Vanessa wird schlagartig erwachsen
Veröffentlicht:von Sophie Reiter
Vanessa ist bei "Teenager werden Mütter" neu dabei und hat mit ihren jungen Jahren schon einiges erlebt. In der neuen Folge gibt sie Einblicke über ihr Leben und erzählt, warum sie den Vater ihres Kinder rausgeschmissen hat.
"Teenager werden Mütter": Immer montags um 20:15 Uhr auf ATV und Joyn
Plötzlich Mutter
Die damals 18-jährige Vanessa wird ungeplant schwanger mit ihrem ersten Kind. Seitdem hat sich ihr Leben um 180 Grad gewendet und sie wird über Nacht erwachsen. Vor allem die schwierige Situation mit ihrem Freund belastet sie. Der werdende Vater will das Kind nämlich anfangs nicht. Eine Abtreibung stand für Vanessa aber immer schon außer Frage.
Die ersten paar Monate waren wie ein Fiebertraum
Doppeltes Glück
Jetzt ist ihr Sohn Elias schon eineinhalb Jahre alt, der Freund ist nach einem ständigen Hin und Her wohl Geschichte und letztendlich reicht es Vanessa. Sie schmeißt den Vater ihres Kindes aus ihrer Wohnung. Aus ihrem Umfeld kommt zu dieser Zeit viel Unterstützung, die die junge Wienerin auch jetzt mehr denn je braucht. Denn Vanessa ist wieder schwanger und steht vor der nächsten Herausforderung.
Der neue Mann an ihrer Seite muss also gemeinsam mit ihr bald zwei Kinder unter einen Hut bringen. Kann die frische Beziehung so einer Lebensveränderung standhalten?
Das und mehr siehst du bei "Teenager werden Mütter". Jeden Montag um 20:15 Uhr gibt es eine Folge auf ATV und Joyn.
Mehr entdecken
Baby-Überraschung
"Teenager werden Mütter": Plötzliche Wehen bei Joanna
Dicke Lippe
"Teenager werden Mütter" Mama Michelle schockt mit Skandal-Tattoo
Beziehungskrise
"Teenager werden Mütter": Darius und Jessi kämpfen um ihre Familie
Inklusive Neuzugang
20 Jahre "Teenager werden Mütter": Diese Eltern sind in der neuen Jubiläumsstaffel dabei
Staffelstart
Das große "Teenager werden Mütter" Jubiläum: Das erwartet dich in der ersten Folge
Sie ist zurück!
Kerstin aus "Teenager werden Mütter" hat ein neues TV-Projekt!
Das Sendedatum steht fest
"Teenager werden Mütter" kehrt früher zurück: Alles über den Staffelstart und die neuen Baby-News
Heirat mal anders
"Teenager werden Mütter"-Kerstin sagt JA! Live-Hochzeit für ihre Fans
"Kerstin unscripted"
„Teenager werden Mütter“-Urgestein Kerstin Opiela: Ihr Leben heute