zur Joyn StartseiteZur Joyn Suche
Zur Behind The Screens Startseite

Zum 2. Mal schwanger

"Teenager werden Mütter" Neuling Vanessa wird schlagartig erwachsen

Veröffentlicht:

von Sophie Reiter
Ganze Folge
Teenager werden Mütter

Joannas Schock-Geburt

Verfügbar auf JoynFolge vom 26.01.2026 • 58 Min • Ab 12

Vanessa ist bei "Teenager werden Mütter" neu dabei und hat mit ihren jungen Jahren schon einiges erlebt. In der neuen Folge gibt sie Einblicke über ihr Leben und erzählt, warum sie den Vater ihres Kinder rausgeschmissen hat.

"Teenager werden Mütter": Immer montags um 20:15 Uhr auf ATV und Joyn

Plötzlich Mutter

Die damals 18-jährige Vanessa wird ungeplant schwanger mit ihrem ersten Kind. Seitdem hat sich ihr Leben um 180 Grad gewendet und sie wird über Nacht erwachsen. Vor allem die schwierige Situation mit ihrem Freund belastet sie. Der werdende Vater will das Kind nämlich anfangs nicht. Eine Abtreibung stand für Vanessa aber immer schon außer Frage.

Die ersten paar Monate waren wie ein Fiebertraum

Vanessa über die turbulente Zeit nach der Geburt

Doppeltes Glück

Jetzt ist ihr Sohn Elias schon eineinhalb Jahre alt, der Freund ist nach einem ständigen Hin und Her wohl Geschichte und letztendlich reicht es Vanessa. Sie schmeißt den Vater ihres Kindes aus ihrer Wohnung. Aus ihrem Umfeld kommt zu dieser Zeit viel Unterstützung, die die junge Wienerin auch jetzt mehr denn je braucht. Denn Vanessa ist wieder schwanger und steht vor der nächsten Herausforderung.

Der neue Mann an ihrer Seite muss also gemeinsam mit ihr bald zwei Kinder unter einen Hut bringen. Kann die frische Beziehung so einer Lebensveränderung standhalten?

Das und mehr siehst du bei "Teenager werden Mütter". Jeden Montag um 20:15 Uhr gibt es eine Folge auf ATV und Joyn.

Mehr entdecken

"Teenager werden Mütter" Neuling Vanessa ist wieder schwanger