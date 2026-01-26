"Teenager werden Mütter" Neuling Vanessa wird schlagartig erwachsen

Vanessa ist bei "Teenager werden Mütter" neu dabei und hat mit ihren jungen Jahren schon einiges erlebt. In der neuen Folge gibt sie Einblicke über ihr Leben und erzählt, warum sie den Vater ihres Kinder rausgeschmissen hat.

Plötzlich Mutter Die damals 18-jährige Vanessa wird ungeplant schwanger mit ihrem ersten Kind. Seitdem hat sich ihr Leben um 180 Grad gewendet und sie wird über Nacht erwachsen. Vor allem die schwierige Situation mit ihrem Freund belastet sie. Der werdende Vater will das Kind nämlich anfangs nicht. Eine Abtreibung stand für Vanessa aber immer schon außer Frage.

Die ersten paar Monate waren wie ein Fiebertraum Vanessa über die turbulente Zeit nach der Geburt

Doppeltes Glück Jetzt ist ihr Sohn Elias schon eineinhalb Jahre alt, der Freund ist nach einem ständigen Hin und Her wohl Geschichte und letztendlich reicht es Vanessa. Sie schmeißt den Vater ihres Kindes aus ihrer Wohnung. Aus ihrem Umfeld kommt zu dieser Zeit viel Unterstützung, die die junge Wienerin auch jetzt mehr denn je braucht. Denn Vanessa ist wieder schwanger und steht vor der nächsten Herausforderung.