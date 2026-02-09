"Teenager werden Mütter": Michelle ist frisch verliebt

Jungmama Michelle hat kurz nach dem Beziehungs-Aus mit Jovan einen neuen Mann an ihrer Seite. In der neuen Folge "Teenager werden Mütter" können sie und Dominik kaum die Finger voneinander lassen. Wie kommt es zu dem frischen Liebesglück?

Schluss mit dem Ex Gerade noch präsentiert Michelle stolz ihr neues Tattoo, dass sie sich für Jovan hat stechen lassen. Auf ihrem Hals prangt ein riesiger Kussmund mit dem Namen ihres nunmehrigen Ex-Freundes. Während das Tattoo für die Ewigkeit ist, scheint das erneute Aufwallen der Beziehung doch wieder ein rasches Ende gefunden zu haben. Sehr zum Glück von Dominik, der neuen Flamme an Michelles Seite. Er ist bei "TWM" kein Unbekannter. Letzte Staffel sieht man ihn noch an der Seite von Jasmin. Aber auch diese Beziehung endet, ohne dass die beiden Details nennen wollen.

Eine neue TWM-Liebe Jetzt scheinen sich zwei gefunden zu haben. "Ich liebe einfach alles an ihr", verkündet Dominik und auch Michelle kann ihre Liebe überschwenglich in Worte fassen: "Ich war noch nie so glücklich wie mit dir." Da hat es ordentlich gefunkt! Laut der Jungmama hätte es schon viel eher mit ihm geklappt, noch bevor Dominik mit Jasmin zusammen gekommen ist. Denn die beiden hatten zuvor schon Kontakt, nur hat Michelle sich etwas zu lange mit ihrer Antwort Zeit gelassen.

Ich hoffe, dass es jetzt endlich klappt. Dominik über die frische Beziehung