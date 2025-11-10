Traum-Auftritt "The Voice": Bernarda und Clifford hauen Alvaro Soler mit "krassester Performance" um Aktualisiert: Vor 2 Stunden von C3 Newsroom The Voice of Germany "Das war Bombe!" Bernarda Brunovic vs. Clifford Dwenger mit "Freedom" Videoclip • 09:34 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Ein denkwürdiger Auftritt bei "The Voice of Germany"! Die Allstars Bernarda und Clifford performen bei ihrem Battle so perfekt zusammen, dass Gast-Coach Alvaro Soler sie für eine fertige Band hält. Totale Begeisterung und "Zugabe"-Rufe sind die Folge. Bekommen sie die letzten Plätze in Team Michi und Smudo?

Auftritte, von denen du nie genug bekommst Streame jetzt die Folgen von "The Voice of Germany" auf Joyn!

Letzte Battles sorgen für Nervenkrieg Vier Talente, zwei Battles - aber nur noch zwei freie Plätze im Team von Michi Beck und Smudo. Die Coaches haben es in der letzten Battle-Runde bei "The Voice of Germany", bevor die Teamfights beginnen, nicht leicht. Auch ihre Talente bekommen große Aufgaben. In einem Battle lassen die Rapper der Fantastischen Vier zwei Allstars gegeneinander antreten und geben Clifford Dwenger und Bernarda Brunovic eine Nummer, die es in sich hat: Sie sollen den Song "Freedom" performen, der im Original von zwei echten Musik-Ikonen stammt: Beyoncé und Kendrick Lamar.

Das allein ist schon eine riesige Herausforderung. Der Druck wird aber noch größer, weil Bernarda und Clifford wissen, dass es auch noch zwei weitere Konkurrenten gibt, die auf die letzten beiden Plätze bei Michi Beck und Smudo für den Einzug in die nächste Runde hoffen. Zuvor haben nämlich bereits Felix Hellwig und Kevin Scheinwiller das Studio gerockt und die Latte dabei sehr hoch gelegt mit ihrer Performance von "Hand In Hand" von den Beatsteaks. Michi Beck bat im Anschluss um Geduld. Eine Entscheidung, ohne ihr zweites Battle gesehen und gehört zu haben? Für Team Fanta schlicht unmöglich.

Wir müssen diese Entscheidung vertagen […]. Wir haben nur noch zwei Plätze, deswegen bitten wir alle um Geduld, bis unser zweites Battle gespielt hat. Michi Beck

"Was war das denn gerade?!" Bernarda und Clifford machen sprachlos Für die Talente beginnt eine "Achterbahn der Gefühle", wie Clifford es auf den Punkt bringt. Was er dann mit seiner Battle-Partnerin Bernarda auf der Bühne abliefert, sorgt für schiere Begeisterung und Verblüffung beim Publikum und auch bei sämtlichen Coaches. Der kraftvolle, extrem sichere Gesangspart von Bernarda und der Wahnsinns-Rap von Clifford bringen das Studio-Publikum völlig in Wallung! Alle stehen, "Zugabe" wird gerufen. Gast-Coach Alvaro Soler, der diesmal das "Battle of the Night" für den besten Auftritt küren darf, ist sprachlos: "Was war das denn gerade?! […] Sind die 'ne Band?", staunt er über die Performance, in der beide so perfekt harmonierten.

Das war so Bombe, das war krass. Das ist die krasseste Performance, die ich gesehen hab' bei 'The Voice'! Alvaro Soler

Sieh dir hier die ganze Folge mit dem Battle von Bernarda und Clifford an! Ganze Folge The Voice of Germany Battles 4: Letzte Chance! Wer zieht in die Team Fights ein? Verfügbar auf Joyn Folge vom 07.11.2025 • 124 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Für Shirin David gibt es nur einen Weg Auch die Coaches von Bernarda und Cliff sind aus dem Häuschen: "Genau das haben wir uns erträumt", betont Michi Beck - und Smudo ergänzt; "Aber es war noch 'ne Schippe krasser!" Nico Santos hebt hervor, dass Beyoncé und Kendrick Lamar wirklich "die Crème de la Crème" seien, an denen man sich messen könne. "Ich kann gar nicht sagen, wann ich ein Battle gesehen hab', wo beide so gut zusammengepasst haben!" Und Shirin David hat in diesem Fall eine ganz klare Meinung:

Alles andere, außer beide mitzunehmen, wäre wirklich respektlos! Shirin David

Als Moderator Thore Schölermann von Rea Garvey wissen will, ob man dieses Battle hätte besser machen können, spricht seine Antwort - so knapp wie sie ausfällt - Bände: "Nein." Für Michi und Smudo steht nun also die Entscheidung an: Wer aus ihrem Team bekommt die letzten beiden Plätze für die nächste Runde? Wie sie sich entscheiden, das siehst du oben im Auftritts-Clip! Und an wen Alvaro Soler die Trophäe für das "Battle of the Night" überreicht, das erfährst du in der ganzen Folge. Können sich Bernarda und Clifford durchsetzen oder gewinnt eines der anderen starken Battles wie das von Andrea und Julia oder Vincent und Friedrich? Bislang lag Team Shirin mit zwei Titeln klar vorn, gefolgt von Nico mit einer Trophäe. "The Voice of Germany" läuft jetzt immer freitags in SAT.1 jeweils ab 20:15 Uhr sowie im Livestream auf Joyn. Alle Sendezeiten im Überblick.

Verschaff dir einen Vorsprung mit Joyn PLUS+ Schau jetzt schon die nächste Folge von "The Voice of Germany"!