US Open Best of Fives erklärt: Darum können Tennis-Matchs bis nach Mitternacht dauern Veröffentlicht: 11:09 Uhr Ashe Stadium US Open Bild: IMAGO/UPI Photo

Tennis-Fans kennen es: Matches wollen und wollen nicht enden. Manchmal gehen die Spiele einfach nicht zu Ende und laufen bis weit nach Mitternacht. Aber warum dauern manche Spiele so viel länger als andere? Der Grund dafür liegt oft an einem bestimmten Modus: "Best-of-Five". Was das genau bedeutet, erfährst du hier.

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"Best of Five" – was bedeutet das eigentlich? Übersetzt man den englischen Begriff sinngemäß, dann steht "Best of Five" für "das Beste aus fünf Sätzen". Ein Match ist demnach erst gewonnen, wenn drei Sätze von einem Spieler oder einer Spielerin gewonnen wurden. Das führt dazu, dass Matches unterschiedlich lang dauern können.

US Open US Open Ganz großes Tennis: Beim vierten und letzten Grand Slam Turniers des Jahres duellieren sich die besten Tennisspieler:innen um den Titel bei den US Open. Die besten Spiele, die spektakulärsten Ballwechsel, die großen Triumphe und Dramen: All dies und mehr siehst du live auf JOYN. Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen

Warum wird bei den US Open Best of Five gespielt? Die US Open zählen zu einem der wichtigsten Wettbewerbe im Tennis-Sport und sind Teil der Grand-Slam-Turniere. Traditionell wird bei den Herren über fünf Sätze gespielt. Im Gegensatz dazu spielen Frauen Best of Three: Das Spiel ist nach drei gewonnenen Sätzen entschieden. Aus diesem Grund dauern die Matches der Männer bei den US Open in vielen Fällen deutlich länger als die der Frauen.

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Warum dauern die Matches so lange? Die Dauer eines Satzes ist stark abhängig davon, wie ausgeglichen das Stärkeverhältnis zwischen den beiden Spielpartnern ist. Wenn mehrere Sätze knapp ausgehen und die Satz-Siege sich abwechseln, kann ein Match durchaus vier oder fünf Stunden dauern. Außerdem nicht zu unterschätzen: Die Grand Slam Turniere bedeuten für die Sportlerinnen und Sportler eine wahnsinnig hohe Belastung. Nicht nur körperlich, auch mental ist es für viele eine große Herausforderung.

Legendäre Matches Blickt man auf vergangene Duelle in den US open zurück, so lassen sich viele epische Ballwechsel finden. Besonders in späteren Turnierrunden liefern sich die Teilnehmenden oft intensive Kämpfe. Ob Favoriten wie Jannik Sinner und Aryna Sabalenka auch dieses Jahr für legendäre Ballwechsel sorgen? Was Fans wissen sollten: Schaltet man bei einem Match der Grand Slams ein, so ist das Ende des Spiels ungewiss. Aus einer geplanten Zwei-Stunden-Session kann schnell ein langer Tennis-Krimi bis tief in die Nacht werden. Dranbleiben lohnt sich jedoch allemal.

Kurz erklärt Bei "Best of Fives" gewinnt die Person, die zuerst drei Sätze für sich entscheidet.

Herren spielen bei den US Open nach den Best of Fives.

Bei den Damen gilt das Best-of-Three-Format.

Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.de ('Behind the Screens' Deutschland) veröffentlicht.

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