"Tage, die es nicht gab": Das erwartet dich in Staffel 2

Die vier Freundinnen Miriam (Franziska Weisz), Doris (Diana Amft), Inès (Jasmin Gerat) und Christiane (Franziska Hackl) kehren in der zweiten Staffel zurück.

Vier Frauen und ein Geheimnis. Gemeinsam gingen die vier Freundinnen in der ersten Staffel durch die Höhen und Tiefen des Lebens, während Ermittlungen ihre Vergangenheit wieder aufleben ließen. Und auch in der zweiten Staffel - die ab 17.11 im ORF - Stream auf Joyn zu sehen ist - wird das Frauenquartett auf eine harte Probe gestellt. Auf die vier wartet eine neue Leiche und neue Ermittlungen.

Erste Einblicke vor Staffelbeginn Es sieht so aus, als hätten sich die vier Freundinnen Miriam, Doris, Inès und Christiane zu Beginn in Staffel 2 mit ihrem ruhigen Alltag und ihren Partnern ein- und abgefunden. Doch der Schein trügt. Denn als die neue Schülerin Emily Wagenthein (Paulina Hobratschk) am Sophianum auftaucht, zeigt sich schnell: Hinter ruhigen Fassaden können gefährliche Abgründe lauern. Eigentlich könnte in ihrem Leben im idyllischen Zollberg alles harmonisch sein, wäre da nicht auch eine neue Leiche. Das erfahrene Ermittlerteam Leodolter (Tobias Resch) und Grünberger (Sissy Höfferer) hakt natürlich unermüdlich nach. Antworten bekommen sie jedoch nur zögerlich, denn der Zusammenhalt der Frauen ist stärker denn je. Und das ist auch bitter nötig, denn ein Mordmotiv scheint bei ihnen schnell gefunden.

Bekannte Gesichter der Staffel 2 Die Schauspielerinnen Franziska Weisz (Miriam), Diana Amft (Doris), Jasmin Gerat (Inès) und Christiane (Franziska Hackl) kehren auch in der zweiten Staffel mit einer neuen Leiche zurück. Neben dem Frauen-Quartett standen für die acht neuen, jeweils 48-minütigen Folgen erneut unter anderem Sissy Höfferer (Ermittlerin Grünberger), Tobias Resch (Ermittler Leodolter), Rick Kavanian (Sebastian), Jutta Speidel (Berta), Wanja Mues (Etienne), Etienne Halsdorf (Olivier), Stefan Pohl (Filip) und Andreas Lust (Joachim) vor der Kamera. Ebenso wie Paulina Hobratschk, Maya Unger und der österreichische Musiker Cesár Sampson.

"Tage, die es nicht gab" auf Joyn Wer war für den Mord in Zollberg verantwortlich? Und wird die Freundschaft der Frauen auch in dieser Staffel dem Druck standhalten? All das erfährst du ab 17. November live im ORF-Stream auf Joyn oder 24 Stunden vorab on demand auf Joyn .