Nur wenige sind noch zusammen "Gilmore Girls", "Vampire Diaries" und Co: Diese Serien-Paare liebten sich auch im echten Leben Aktualisiert: Vor 34 Minuten von Anna Tiefenbacher

Da steht man Tag für Tag gemeinsam vor der Kamera und spielt das verliebte Paar - kein Wunder, wenn da der Funke auch in echt überspringt. Bei wem das der Fall war, wer heute noch zusammen ist und wo es Zoff gab, erfährst du hier.

"Gilmore Girls": Milo Ventimiglia und Alexis Bledel 2002 waren Milo Ventimiglia und Alexis Bledel noch ein Paar. Auch wenn die Beziehung vier Jahre später auseinanderging, haben die beiden keine schlechten Worte übereinander verloren. Bild: IMAGO / ZUMA Press Wire

Mit ihrer Rolle als Rory Gilmore wurde Alexis Bledel berühmt. In der Serie spielt Milo Ventimiglia Jess Mariano, den Badboy von Stars Hollow und Lukes (Scott Patterson) Neffen. Rory ist zu dem Zeitpunkt als Jess auftaucht noch vergeben, doch die beiden haben eine Menge Gemeinsamkeiten und eine Chemie, die sich nicht verleugnen lässt. Es dauert, bis die beiden ein Paar werden - umso mehr fieberten Fans bei ihrer Lovestory mit. Am Ende der dritten Staffel stieg Ventimiglia aus, kam aber immer wieder für Gastauftritte zurück. Auch im echten Leben haben sich die beiden ineinander verliebt, sie waren von 2002 bis 2006 ein Paar. Nach der Trennung gab es kein böses Blut zwischen den beiden. Als Alexis 2017 für ihre Rolle in "Handmaid's Tale" mit einem Emmy ausgezeichnet wurde, kommentierte ihr Ex-Partner das im Interview mit "The Daily Dish" wie folgt:

Ich freue mich sehr für sie. Sie war schon immer eine großartige Schauspielerin. Milo Ventimiglia

"One Tree Hill": Chad Michael Murray und Sophia Bush Sophia Bush und Chad Michael Murray (v. l.) lernten sich beim Schauspielen lieben und heirateten wenig später. Bild: IMAGO / Avalon.red

Chad Michael Murray und Sophia Bush sind nicht nur in der Serie ein Paar: Auch im echten Leben kamen die beiden während der Dreharbeiten zu Staffel eins im Jahr 2003 zusammen, 2005 heirateten sie sogar. Medien und Fans waren entzückt, doch die Ehe der beiden hielt nur wenige Monate. Gerüchten zufolge sei Chad ihr nicht treu gewesen - so habe er zum Beispiel eine Affäre mit Paris Hilton gehabt. Sophia habe sich außerdem unter Druck gesetzt gefühlt, das Ja-Wort zu geben. Hier kannst du lesen, wie die Geschichte weitergeht: Nach der Trennung von Chad Michael Murray war Sophia Bush mit zwei weiteren Schauspiel-Kollegen von "One Tree Hill" liiert. 2024 verkündete Sophia Bush ihre Beziehung zur Fußballerin Ashlyn Harris. Murray ist seit 2015 mit der Schauspielerin Sarah Roemer verheiratet, die beiden haben zwei Töchter und einen Sohn.

"Gotham": Ben McKenzie und Morena Baccarin Morena Baccarins und Ben McKenzies (v. l.) Schauspiel-Liebesgeschichte könnte glatt verfilmt werden. Sie sind immer noch ein Paar. Bild: IMAGO / SOPA Images

In "Gotham" spielen sie Jim Gordon und Lee Thompkins, einen Polizisten und die Ärztin des Arkham Asylums, deren On-off-Beziehung ganz schön turbulent ist. Bei den Dreharbeiten verliebten sich McKenzie und Baccarin tatsächlich ineinander, ihre Beziehung ist jedoch deutlich stabiler und gesünder als die ihrer fiktionalen Charaktere. Sie sind mittlerweile seit zehn Jahren verheiratet und Eltern von drei Kindern. Fun Fact: Die beiden waren sich bereits 2006 begegnet, als sie einen Auftritt bei "O.C., California" hatte, als Freundin von Matt Ramsey (Jeff Hephner) in Staffel drei.

"The Vampire Diaries": Nina Dobrev und Ian Somerhalder Aus dem Trio wurde ein Duo. Nina Dobrev und Ian Somerhalder (v. l.) verstanden sich auch nach den "The Vampire Diaries"-Dreharbeiten gut. Bild: picture alliance / Invision / AP

Während sie in der Serie zwischen zwei ungleichen Brüdern hin- und hergerissen ist, war ihre Entscheidung im echten Leben klar: Von 2010 bis 2013 waren Dobrev und Somerhalder ein Paar. Auch nach der Trennung scheinen sie einen freundschaftlichen Umgang zu pflegen. Ein offizielles Statement zum Grund der Trennung gab es nie, es könnte jedoch am Altersunterschied von zehn Jahren gelegen haben. Quellen zufolge soll Dobrev noch nicht bereit für die Ehe gewesen sein. Spicy: nach der Trennung soll Nina Dobrev Michael Trevino, der in der Show Werwolf Tyler spielt, gedatet haben. Seit 2020 ist sie mit dem pensionierten Snowboarder, Skateboarder und Olympiasieger Shaun White zusammen. Ian Somerhalder ist seit 2015 mit Schauspiel-Kollegin Nikki Reed (bekannt aus der "Twilight"-Saga") verheiratet.

Von 2007 bis 2010 waren Lively und Badgley aka. Serena und Dan ein Paar. Die beiden waren damals noch ziemlich jung, es fiel ihnen schwer, mit dem Interesse der Öffentlichkeit an ihrer Beziehung umzugehen. Da Fans und Presse es aber lieben, wenn es am Set knistert und aus Serienpaaren echte werden, sollen Produzenten das Anbandeln sogar ermutigen. Es erging ihnen nach der Trennung wie so vielen anderen Paaren, die sich am Set kennengelernt haben: Sie mussten noch ganze zwei Jahre zusammenarbeiten und weiterhin vor der Kamera als Paar agieren. Sie scheinen sich im Guten getrennt zu haben und keinen Groll zu hegen, Badgley findet in einem Interview sogar Worte der Dankbarkeit seiner Ex-Partnerin gegenüber - siehe unten. Die beiden haben die Schwierigkeiten des frühen Ruhms erfolgreich gemeistert, sind erwachsen und noch erfolgreicher geworden. Badgley ist seit 2017 mit der Musikerin Domino Kirke verheiratet, Blake mit Ryan Reynolds. Beide scheinen glücklich in ihren Beziehungen und sind außerdem mittlerweile mehrfache Eltern.

Blake hat nicht getrunken, und irgendwie hat mich unsere Beziehung davor bewahrt, in schlechte Gewohnheiten abzurutschen. Penn Badgley im Interview mit "Variety"

"Gossip Girl": Jessica Szohr und Ed Westwick Auch wenn sie in "Gossip Girl" nicht lange ein Paar waren, zählen Vanessa Abrams (Jessica Szohr) und Chuck Bass (Ed Westwick, v. l.) zu den bedeutendsten Nebencharakteren der Serie. Bild: picture-alliance / Newscom

Während die Beziehung von Chuck und Vanessa bei "Gossip Girl" nur von kurzer Dauer war, hielt die Romanze von Jessica und Ed im echten Leben immerhin etwa vier Jahre, von 2008 bis 2012 führten sie eine On-off-Beziehung. Im August 2024 heiratete Ed die Schauspielerin Amy Jackson (bekannt aus "Supergirl") in Italien, nur wenige Tage später zog Jessica nach und gab dem Hockeyspieler Brad Richardson das Jawort. Was für ein Zufall!

"Scrubs": Mandy Moore und Zach Braff Sie kannten sich bereits vor den "Scrubs"-Dreharbeiten: Mandy Moore und Zach Braff (v. l.) haben ihre Beziehung auf ihre Serienrollen übertragen können. Bild: imago images / Everett Collection

Von 2004 bis 2006 war die Sängerin und Schauspielerin mit J.D. (Zach Braff) zusammen. So kam es auch, dass sie eine Gastrolle in "Scrubs - Die Anfänger" annahm. 2023 erzählte Moore in einem Interview mit dem "AV Club": "Ich habe es geliebt. Ich war damals mit Zach Braff zusammen, also habe ich viel Zeit am Set verbracht. Ich habe mich mit allen wohlgefühlt, daher war es ein leichter Einstieg, um meine ersten Schritte ins Fernsehen zu machen. Ehrlich gesagt war ich geschmeichelt, dass sie mich gefragt haben. Es war keine Selbstverständlichkeit, dass ich einen Cameo-Auftritt bekomme, nur weil er mein Freund war. Es ist eine Kultserie. Ich war geehrt, dass das meine erste Erfahrung war." Über den Trennungsgrund wurde viel spekuliert, unter anderem sei der Altersunterschied von neun Jahren ein Problem gewesen - doch Zach Braff datete danach unter anderem die 21 Jahre jüngere Schauspielerin Florence Pugh.

"The Big Bang Theory": Kaley Cuoco und John Galecki Kaley Cuoco und John Galecki (v. l.): Auch nach der "The Big Bang Theory"-Ausstrahlung und ihrem Beziehungs-Aus sind sie noch befreundet. Bild: imago / stock & people

Auch Cuoco und Galecki konnten sich der Magie am Set nicht entziehen. Wie ihre Rollen Penny und Leonard wurden sie ebenfalls ein Paar, von 2008 bis 2010 waren sie zusammen. Cuoco gab zu, bereits 2007 in Galecki verknallt gewesen zu sein, als sie noch in anderen Beziehungen steckten. Es dauerte dementsprechend eine Weile, bis die beiden zusammenkamen. Wie genau das passierte und welchen Trick Cuoco versuchte anzuwenden, um Galecki in ihr Schlafzimmer zu locken, kannst du hier nachlesen: The Big Bang Theory: So begann die Liebesgeschichte von Kaley Cuoco und John Galecki. Nach ihrer Trennung arbeiteten sie noch zehn Jahre weiter gemeinsam bei "The Big Bang Theory", heute sind sie befreundet.

"Tatort": Jan Josef Liefers und Anna Loos Seit 20 Jahren verheiratet, seit fast 25 Jahren verliebt: Anna Loos und Jan Josef Liefers glänzen als Langzeit-Glückliche. Bild: Quelle: 2024 Getty Images / Hannes Magerstedt | Adobe Stock

Ja, auch in Deutschland gibt es Paare, die sich bei Dreharbeiten kennenlernten. Ein Vorzeige-Exemplar sind Jan Josef Liefers und Anna Loos - die beiden sind seit unglaublichen 25 Jahren ein Paar, seit 20 verheiratet und Eltern von zwei Töchtern. Sie lernten sich 1999 am Set des Films "Halt mich fest!" kennen. Beide spielten im "Tatort" - allerdings in unterschiedlichen Städten. Liefers als kultiger Rechtsmediziner Prof. Dr. Dr. Karl-Friedrich Boerne in Münster, Loos übernahm in insgesamt 14 Folgen des Kölner Tatorts die Rolle der Sekretärin Lissy Pütz.

"jerks.": Christian Ulmen und Collien Fernandes Christian Ulmen und Collien Fernandes waren noch vor wenigen Monaten als Paar unterwegs - und zogen gemeinsam nach Mallorca. Bild: picture alliance / dpa

Auch diese beiden haben sich am Set ineinander verliebt, bei den Dreharbeiten zur Miniserie "Snobs - Sie können auch ohne dich" von 2010. Seit 2011 sind die beiden verheiratet, sie haben eine gemeinsame Tochter. In der Serie "jerks." spielen die beiden eine leicht fiktionalisierte Version ihrer selbst, was natürlich besonders lustig ist, wenn auch vor allem für die Zuschauenden: Seit "jerks." will Collien nicht mehr mit Christian zusammenarbeiten. Das Paar hat sich 2025 getrennt - seitdem hat sie wieder ihren alten Namen (Collien Fernandes) angenommen.

